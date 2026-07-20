A Coruña casi sextuplica las ventas de vivienda protegida nueva de Pontevedra

El mercado de la vivienda protegida nueva mantiene un marcado desequilibrio territorial en Galicia. Entre el primer trimestre de 2021 y el primero de 2026, se contabilizaron 404 transacciones en la comunidad, de las que 286 correspondieron a la provincia de A Coruña. Esto significa que casi el 71% de todas las operaciones de este tipo realizadas se concentraron en esa provincia, muy por encima del resto. La diferencia resulta especialmente llamativa con Pontevedra, que registró 50, apenas el 12,4% del total gallego. Lugo sumó 36 transacciones (8,9%) y Ourense, 32 (7,9%), de modo que las tres provincias juntas acumularon 118 firmas, todavía muy lejos de las contabilizadas en A Coruña en solitario.

La distancia entre territorios se mantuvo prácticamente durante todo el periodo analizado. En 2021, Galicia cerró el ejercicio con 120 compraventas de vivienda protegida nueva, de las que 88 se localizaron en A Coruña, equivalente al 73% del total. Pontevedra fue la segunda provincia con mayor actividad (16 operaciones), seguida de Lugo (11) y Ourense (5). Ya en 2022, el mercado se desplomó hasta las 45 transacciones: una veintena en Pontevedra, 9 en A Coruña, otras 9 en Ourense y 7 en Lugo.

El año 2023 confirmó la debilidad del mercado, con apenas 33 compraventas en Galicia. De nuevo, A Coruña lideró claramente la actividad, al sumar 16 operaciones, casi la mitad del total autonómico. Lugo registró 8, Ourense 5 y Pontevedra únicamente 2, un reflejo más de la escasa actividad anotada por este tipo de vivienda en la provincia más poblada del sur gallego.

La situación cambió en 2024, cuando las transacciones repuntaron con fuerza hasta las 79, impulsadas casi exclusivamente por A Coruña. Esta provincia concentró 71 operaciones, el 89,9% del total gallego, gracias, sobre todo, al fuerte incremento registrado en el último trimestre del año. Muy lejos quedaron Lugo (5), Ourense (2) y Pontevedra (1), que juntas apenas representaron 1 de cada 10 compraventas de vivienda protegida nueva realizadas en la comunidad.

En 2025, se contabilizaron 102 operaciones, el mejor dato de toda la serie anual. A Coruña volvió a ejercer un claro liderazgo con 84 transacciones, el 82,4% del total gallego. Pontevedra recuperó algo de actividad, con 5 operaciones, mientras Lugo y Ourense registraron 4 y 9, respectivamente. Ya en el primer trimestre de 2026, el mercado inició el ejercicio con 25 compraventas, de las que 18 correspondieron a A Coruña, el 72% del total. Pontevedra contabilizó 5 operaciones, mientras que Lugo y Ourense registraron una transacción cada una.

Tras las elecciones autonómicas de 2024, uno de los grandes compromisos que adquirió la Xunta fue duplicar el parque público de vivienda hasta el final de la legislatura: pasar de las 4.000 que había en aquel momento a 8.000. En enero, se aprobó en el Consello de la Xunta el II Pacto de Vivenda, con el que el Ejecutivo gallego se ha propuesto alcanzar para el año 2030 la cifra de 10.000 viviendas de promoción pública. Algunos concellos también se han puesto manos a la obra para facilitar el acceso a un hogar, entre ellos, los de Vigo, A Coruña o Santiago.

Mercado libre

La creciente necesidad de vivienda protegida se entiende por el incremento constante de los precios en el mercado libre. El valor medio alcanzó en el primer trimestre de 2026 los 1.627,4 euros por metro cuadrado, un 13,3% más que los 1.435,9 euros de un año antes. El aumento, de 191,5 euros por metro cuadrado, confirma la tendencia alcista del mercado residencial gallego y sitúa a la comunidad en su nivel más elevado de la serie reciente, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

La evolución de Galicia se sitúa en línea con la del conjunto de España, donde el valor medio de tasación también sigue al alza. A nivel nacional, el precio pasó de 2.033,4 a 2.315,7 euros por metro cuadrado, lo que supone un aumento del 13,9%, ligeramente superior al registrado en la comunidad gallega. Pese a ello, el precio medio de la vivienda en Galicia continúa situándose casi 690 euros por metro cuadrado por debajo de la media estatal.

Las cuatro provincias gallegas registraron incrementos de dos dígitos respecto al primer trimestre de 2025. Pontevedra continúa liderando el mercado autonómico y alcanzó los 1.784,5 euros por metro cuadrado, un 14% más que un año antes, cuando el valor era de 1.564,8 euros. Le sigue A Coruña, con 1.710,7 euros, tras crecer un 13,8% desde los 1.503,3 euros del ejercicio anterior. Lugo protagonizó un avance porcentual del 11,5%, hasta los 1.146,4 euros, mientras que Ourense registró un incremento del 13,6%, situándose en 1.109,7 euros.

La subida consolida una tendencia sostenida en los últimos años. En Galicia, el valor medio de tasación ha pasado de 1.286,3 euros por metro cuadrado en 2023 a 1.338,4 euros en 2024, 1.435,9 euros en 2025 y 1.627,4 euros en 2026, lo que representa un aumento acumulado del 26,5% en solo tres años. La evolución ha sido similar en las cuatro provincias, aunque Pontevedra y A Coruña mantienen una ventaja significativa sobre Lugo y Ourense, reforzando su posición como los mercados residenciales más tensionados de la comunidad.

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En el conjunto de España, la tendencia alcista también se intensificó. El valor medio de tasación de la vivienda libre alcanzó en el primer trimestre de 2026 los 2.315,7 euros por metro cuadrado, frente a los 2.033,4 euros del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento interanual del 13,9%. La evolución nacional fue ligeramente superior a la registrada en Galicia (+13,3%).