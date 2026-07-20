Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así fue la celebración en A Coruña tras la victoria de España en el MundialEl retroceso del tren A Coruña - SantiagoLa librería con libros hasta el techoLas causas de los accidentes de tráfico en A CoruñaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin

Los incendios de Ourense reavivan el choque entre el PP y el Gobierno por el mantenimiento de la red ferroviaria

Los populares urgen al Ejecutivo a «rendir cuentas» por el fuego provocado presuntamente por un tren de mercancías en la línea que conecta la ciudad de las burgas con Santiago

El PP atribuye al Gobierno el fallo en la prevención y centra sus críticas en Adif, mientras reclama un informe detallado sobre el mantenimiento de la infraestructura

Bomberos y un hidroavión trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal de Untes, a 13 de julio de 2026, en Ourense.

Bomberos y un hidroavión trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal de Untes, a 13 de julio de 2026, en Ourense. / Rosa Veiga - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iria D. Pombo

Santiago

El Partido Popular ha elevado el tono contra el Gobierno central tras los incendios registrados el pasado 13 de julio en el entorno de la línea ferroviaria convencional entre Ourense y Santiago de Compostela. Los diputados populares por la provincia ourensana —Celso Delgado, Ana Vázquez y Rosa Quintana— han registrado una iniciativa en el Congreso para reclamar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «rinda cuentas de manera inmediata» por una serie de fuegos que, según sostienen, fueron provocados por el paso de un tren de mercancías.

En su iniciativa, los populares aseguran que aquel convoy originó «hasta ocho incendios casi simultáneos» en los municipios de Maside, Ourense, Amoeiro y Punxín. Las llamas, según recuerdan, «obligaron a cortar la circulación ferroviaria durante más de diez horas».

El diputado Celso Delgado sostiene que los mecanismos de prevención del Gobierno «fallaron por completo» y reclama conocer «con total claridad» qué actuaciones llevó a cabo la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) entre el 1 de junio, fecha en la que entró en vigor el Plan de prevención contra incendios en las vías y sus proximidades, y el pasado lunes, 13 de julio. En concreto, el PP exige una relación «detallada» de las labores de limpieza química y mecánica realizadas en estaciones, terminales y márgenes de la línea ferroviaria, así como de las actuaciones previstas hasta mayo de 2027 para reducir la biomasa y la vegetación seca.

Los diputados populares defienden que «es imprescindible ejecutar con carácter urgente y periódico labores de desbroce y retirada de material combustible en los márgenes de las vías que discurren por nuestra provincia, una zona que soporta un altísimo riesgo de incendios forestales en los meses de calor». Sin embargo, la iniciativa del PP dirige toda la responsabilidad política al Ejecutivo central sin hacer referencia al reparto de competencias en materia de prevención de incendios. Aunque Adif es el organismo encargado del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y de la limpieza de la zona de dominio ferroviario, la prevención y extinción de incendios forestales depende también de la coordinación con las administraciones autonómicas, responsables de la gestión forestal y de los dispositivos de emergencias.

Noticias relacionadas

Pese a ello, los populares centran su ofensiva política en el Gobierno de Sánchez y han trasladado sus reclamaciones tanto al Congreso como a la Diputación de Ourense, donde el grupo provincial del PP ha impulsado una moción con el mismo objetivo: reclamar actuaciones urgentes en el entorno de las vías ferroviarias. La petición llega mientras continúan las investigaciones para determinar las causas exactas de los incendios y si existieron deficiencias en las medidas preventivas desplegadas antes del paso del tren de mercancías.

Fuente: El Correo Gallego

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tráfico blindará las carreteras gallegas con controles de alcohol y drogas: dónde se harán y a qué horas
  2. El mapa de los 928 positivos en Galicia en solo una semana: la DGT destapa las provincias con más riesgo al volante
  3. Jacobo (36 años, vecino de Vigo) condujo sin carné desde los 15 años y pasó ocho en la cárcel: «Yo tuve suerte, otros no llegan a contarlo»
  4. Galicia, en rojo por el mal estado de sus vehículos: uno de cada cuatro suspende la ITV
  5. Declarado un incendio forestal en el parque natural Fragas do Eume
  6. Neumáticos al límite y marcas blancas, los indicadores de la crisis en los talleres de Galicia
  7. La Asociación Érguete en Galicia transforma condenas en segundas oportunidades a través de la educación vial
  8. El tiempo en A Coruña: la nubosidad dará paso a la apertura de claros

Los incendios de Ourense reavivan el choque entre el PP y el Gobierno por el mantenimiento de la red ferroviaria

Los incendios de Ourense reavivan el choque entre el PP y el Gobierno por el mantenimiento de la red ferroviaria

Anpas Galegas ve na proposta de actualización do Plan de Normalización Lingüística unha mera «declaración de intencións»: «Por que non falamos directamentede cambio de normativa?»

Anpas Galegas ve na proposta de actualización do Plan de Normalización Lingüística unha mera «declaración de intencións»: «Por que non falamos directamentede cambio de normativa?»

Los efectos del calentamiento global: Galicia registra casi seis piscinas al aire libre más cada día

A Coruña casi sextuplica las ventas de vivienda protegida nueva de Pontevedra

A Coruña casi sextuplica las ventas de vivienda protegida nueva de Pontevedra

Los usuarios del tren en Cerceda, hartos de las pocas frecuencias y de una estación alejada: «Ao final, a xente resígnase»

Las paradas de tren entre A Coruña y Santiago pierden fuelle y se quedan en 50 pasajeros al día

Las paradas de tren entre A Coruña y Santiago pierden fuelle y se quedan en 50 pasajeros al día

Galicia, segunda comunidad con mayor porcentaje de mujeres tituladas en carreras STEM

Galicia, segunda comunidad con mayor porcentaje de mujeres tituladas en carreras STEM

La inversión de Transportes en el Corredor Atlántico cae a la mitad en Galicia: de 204 millones en 2024 se ha pasado a 106 el pasado año

La inversión de Transportes en el Corredor Atlántico cae a la mitad en Galicia: de 204 millones en 2024 se ha pasado a 106 el pasado año
Tracking Pixel Contents