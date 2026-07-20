Las Medallas de Galicia ponen el foco este 2026 en las gallegas del exterior: Claudia Álvarez, Carla Angola, Beatriz Gil y Camila Fernández son las galardonadas
Serán otorgadas, tal como es habitual, el próximo 24 de julio
Las Medallas de Galicia, la conderacoración de carácter civil que cada año otorga el Ejecutivo gallego, tienen este año el foco puesto fuera de la comunidad, en la colectividad gallega en el exterior. Las galardonadas son Claudia Álvarez, empresaria argentina; Beatriz Gil, fiscal de menores del Cantón de Argovia; Carla Angola, periodista venezolana; y Camila Fernández, odontóloga brasileña.
Así lo anunció este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un año en el se homenajea, "no solo a quienes tuvieron que salir de Galicia, sino a sus descendientees que nunca olvidaron sus raíces". Se trata de la máxima distinción de honor otorgada anualmente desde 1984 por el Ejecutivo autonómico. Las medallas se entregarán, tal como es habitual, el próximo día 24, Víspera del Día de Galicia.
Se trata, en palabras del mandatario, de "cuatro gallegas del exterior que nunca han olvidado Galicia". Álvarez preside el grupo de hoteles Álvarez Argüelles, con establecimientos en varios países de América Latina y "sigue manteniendo un gran vínculo con la comunidad". Por su parte, Gil trabaja en la fiscalía de menores del Cantón de Argovia y "participa activamente en actividades culturales de la comunidad gallega".
Carla Angola es, por su parte, "una de las periodistas más influyentes de Venezuela". Actualmente vive en Miami donde dirige su propia plataforma de contenidos. A ellas se suma como galardonada Camila Fernández, "una de las odontólogas más destacas de Brasil", que durante años fue presidente de la Asociación de Empresarias Galegas en Río de Janeiro.
Fuente: El Correo Gallego
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