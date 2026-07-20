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El nuevo convenio del transporte sanitario beneficia a más de 2.000 trabajadores

El documento "consolida" avances sociales "clave" en salud laboral, conciliación y retribución económica

Entrada del servicio de Urgencias del Hospital Montecelo, en Pontevedra.

Entrada del servicio de Urgencias del Hospital Montecelo, en Pontevedra. / Gustavo Santos

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R. S.

Santiago

El nuevo convenio colectivo del transporte sanitario, apoyado por CCOO, CIG, USO y UGT, beneficiará a más de dos mil personas trabajadoras del sector. El documento «consolida» avances sociales «clave» en salud laboral, conciliación, una cuarta paga extraordinaria y jubilación parcial, valora la Federación de Servizos á Cidadanía de CCOO en una nota.

El acuerdo, firmado con la Federación de Ambulancias de Galicia fue ratificado mayoritariamente por los cuadros de personal en las asambleas celebradas y tendrá vigencia entre 2026 y 2030.

Para FSC-CCOO, entre las principales mejoras económicas del acuerdo figura una subida salarial acumulada del 21 % a lo largo de los cinco años de vigencia del convenio, e incorpora además una cláusula de garantía para que el incremento acumulado de los salarios -al final de su vigencia- se sitúe tres puntos por encima de la suma del IPC interanual del período 2026-2030.

También se crea una cuarta paga extraordinaria, que irá incrementándose progresivamente; subirá en un 75 % el plus de festividad por hora trabajada, se actualizan las cuantías de las dietas y se amplía el complemento de antigüedad, que pasa de reconocerse hasta los 25 años a hacerlo hasta los 27.

Otro de los avances destacados por CCOO del nuevo convenio colectivo del transporte sanitario es la reducción de la jornada anual en 60 horas, lo que sitúa el tiempo de trabajo efectivo por debajo de las 35 horas semanales e iguala las condiciones para todo el personal del sector.

En el ámbito social, el acuerdo consolida el cobro del 100 % de la base de cotización en los procesos de incapacidad temporal derivados de accidente de trabajo, regula la jubilación parcial anticipada mediante contrato de relevo, flexibiliza y mejora las condiciones de las excedencias voluntarias y refuerza la prevención de riesgos laborales mediante la comisión sectorial de riesgos psicosociales.

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Dicha comisión, explica el sindicato, impulsará protocolos específicos ante catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos y la aplicación de la Ley de movilidad sostenible en el sector, entre otros aspectos.

Fuente: Faro de Vigo

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