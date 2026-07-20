El tiempo en A Coruña: lunes con alternancia de nubes y claros

MeteoGalicia pronostica un lunes en el que persiste el aire frío en altura al oeste y el cielo estará con alternancia de nubes y claros, con posible formación de nubes de evolución con chubascos con el avance de la jornada. Hacia el final del día, predominarán los cielos soleados.

Las temperaturas no tendrán cambios significativos, mientras que el viento soplará moderado del noreste.

En A Coruña, los termómetros se moverán entre los 19º de mínima y los 27º de máxima.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: