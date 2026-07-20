El tiempo en A Coruña: lunes con alternancia de nubes y claros
Los termómetros oscilarán entre los 19º de mínima y los 27º de máxima
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
MeteoGalicia pronostica un lunes en el que persiste el aire frío en altura al oeste y el cielo estará con alternancia de nubes y claros, con posible formación de nubes de evolución con chubascos con el avance de la jornada. Hacia el final del día, predominarán los cielos soleados.
Las temperaturas no tendrán cambios significativos, mientras que el viento soplará moderado del noreste.
En A Coruña, los termómetros se moverán entre los 19º de mínima y los 27º de máxima.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 19º 27º
- Lugo 16°C 27°C
- Vigo 17°C 26°C
- Ferrol 18°C 28°C
- Santiago 16°C 29°C
- Pontevedra 16°C 26°C
- Ourense 18°C 36°C
- Tráfico blindará las carreteras gallegas con controles de alcohol y drogas: dónde se harán y a qué horas
- El mapa de los 928 positivos en Galicia en solo una semana: la DGT destapa las provincias con más riesgo al volante
- Jacobo (36 años, vecino de Vigo) condujo sin carné desde los 15 años y pasó ocho en la cárcel: «Yo tuve suerte, otros no llegan a contarlo»
- Galicia, en rojo por el mal estado de sus vehículos: uno de cada cuatro suspende la ITV
- Declarado un incendio forestal en el parque natural Fragas do Eume
- Neumáticos al límite y marcas blancas, los indicadores de la crisis en los talleres de Galicia
- La Asociación Érguete en Galicia transforma condenas en segundas oportunidades a través de la educación vial
- El tiempo en A Coruña: la nubosidad dará paso a la apertura de claros