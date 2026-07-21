Galicia recibirá cerca de 26 millones del Gobierno para climatizar hospitales y colegios

La Conferencia Sectorial de Energía ha aprobado la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para repartir 368 millones de euros a actuaciones de climatización y eficiencia energética en hospitales, centros de salud, consultorios locales y otros inmuebles de la red pública de salud, y para colegios y otros centros docentes públicos, correspondientes a los programas PREE Sanitario y PREE Docente, respectivamente.

Del total, 25,9 millones de euros irán para Galicia. En detalle, 14,2 millones serán para actuaciones en colegios y otros centros docentes públicos. Y los 11,7 millones restantes son para actuaciones de climatización y eficiencia energética en hospitales, centros de salud, consultorios locales y otros inmuebles de la red pública sanitaria.

En concreto, ambas líneas de ayuda se nutren del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y los gobiernos locales establecerán los criterios, alcance, intensidad y requisitos específicos para acceder a las ayudas en sus respectivas convocatorias. Igualmente podrán determinar el régimen de aplicación, bien por concesión directa o bien por concurrencia competitiva. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actuará como coordinador y transferirá los fondos a cada territorio.

Incluir la temperatura en los criterios

Según informó el gabinete dirigido por Sara Aagesen, las comunidades y ciudades autónomas han solicitado incorporar criterios adicionales, como la temperatura, en próximas convocatorias de la misma índole, y el Ministerio se ha comprometido a estudiar en un futuro la posibilidad de ampliar los recursos económicos asignados a las dos líneas, siempre que haya fondos disponibles y solicitudes al respecto por parte de los gobiernos regionales.

En concreto, el reparto de los 168 millones de euros del PREE Sanitario, basado en el número de camas hospitalarias del Sistema Nacional de Salud y el número de centros de salud y consultorios locales de la estadística más reciente del «Informe Anual del Sistema Nacional de Salud del año 2024» del Ministerio de Sanidad, tendrá a Cataluña (29,66 millones de euros) como la principal perceptora de las ayudas, por delante de Andalucía (22,089 millones de euros), Castilla y León (18,829 millones de euros) y Madrid (16,455 millones de euros).

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En lo que se refiere al reparto de los 200 millones de euros del PREE Docente, proporcional al número de centros de cada territorio, Andalucía (38,556 millones de euros) recibirá el mayor importe de las ayudas, por delante de Cataluña (33,498 millones de euros) y Madrid (17,54 millones de euros).

Fuente: Faro de Vigo