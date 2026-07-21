El impuesto que grava a las grandes fortunas bate récords de recaudación: Galicia tiene más ricos y acumulan más patrimonio

La buena evolución de la economía está engordando las arcas públicas. Solo la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga), que gestiona los tributos autonómicos y los cedidos, ingresó en 2025 un total de 801,5 millones de euros, un 16 por ciento más que el ejercicio anterior. Y el mayor incremento en la recaudación se correspondió con el Impuesto sobre el Patrimonio, que se disparó un 46,2 por ciento en un año hasta los 130,4 millones de euros. Se trata de la cifra más elevada que consta en los registros de la Atriga.

Según la Axencia Tributaria, el incremento se debe, por un lado, al número de autoliquidaciones, es decir, hay un mayor número de contribuyentes obligados a pagar, y, por otro lado, también crece «el importe de las bases liquidables»: lo que significa que aumenta su patrimonio. En Galicia paga este gravamen cada persona física, de manera individual, cuyo patrimonio neto sujeto al impuesto supere el mínimo exento de 700.000 euros.

Polémica

El Impuesto sobre el Patrimonio ha sido motivo de confrontación política en más de una ocasión. Comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Galicia, han aplicado bonificaciones a este tributo, lo que ha sido duramente cuestionado por sus rivales políticos. PSdeG y BNG acusaron a la Xunta de favorecer a los ricos con su política fiscal.

Mientras comunidades como Madrid o Andalucía suprimían este gravamen, en Galicia el Ejecutivo gallego optaba por bonificaciones que en 2023 se ampliaron del 25 al 50 por ciento de este impuesto. Pero entonces el Gobierno decidió crear el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas para compensar lo que se dejaba de recaudar por las rebajas aplicadas por las comunidades.

Entonces la Xunta aprobó una reforma legal para que parte del dinero que las grandes fortunas gallegas estaban pagando al Estado pasase a ingresarse en las arcas autonómicas, lo que en la práctica supuso la eliminación de las bonificaciones que estaba aplicando.

La supresión de estas rebajas ha permitido que la recaudación por este impuesto esté al alza, auspiciada por el hecho de que hay más contribuyentes ricos y además su patrimonio ha crecido. Esto permite a Galicia ingresar ahora el doble por este gravamen que hace una década, cuando solo se obtenían 67 millones de euros.

Otros tributos

Aunque en porcentaje la recaudación que más ha crecido en el último año ha sido la del Impuesto sobre el Patrimonio (un 46,2 por ciento), en números absolutos el mayor aumento se corresponde con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que grava las compraventas de segunda mano. Este tributo suma 60,2 millones de euros más en 2025 y alcanza unos ingresos totales de 422,8 millones (lo que supone un crecimiento del 16,6 por ciento). Esto se explica por el buen comportamiento del mercado inmobiliario y el aumento de transacciones.

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Incluso en el Impuesto sobre Sucesiones, que se encuentra bonificado prácticamente en su totalidad, incrementa sus aportaciones a las arcas públicas hasta los 153,1 millones, un alza del 5,4 por ciento.