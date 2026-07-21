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O Grove

Rajoy, Feijóo y Felipe González estarán en el VIII Foro La Toja el próximo octubre

Esta octava edición se centrará en la inteligencia artificial, la geopolítica, la seguridad, la energía y el fortalecimiento de la instituciones

Los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy durante la IV Edición del Foro La Toja 2022.

Los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy durante la IV Edición del Foro La Toja 2022. / EFE

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R. S. C.

Santiago

Los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y Felipe González y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarán en el VIII Foro La Toja-Vínculo Atlántico, que se celebrará del 1 al 3 de octubre en O Grove (Pontevedra). En su octava edición, según han sus organizadores, la inteligencia artificial (IA), la geopolítica, la seguridad, la energía, el crimen organizado o el fortalecimiento de las instituciones centrarán los debates.

Así, durante tres jornadas responsables institucionales, políticos, empresarios, académicos y expertos nacionales e internacionales abordarán algunas de las cuestiones que marcarán la agenda global en los próximos años.

González y Rajoy retomarán su tradicional diálogo 'cara a cara' y harán balance de la legislatura actual, mientras que Núñez Feijóo protagonizará la sesión de clausura.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, por su parte, dialogará sobre la mayoría de edad de la inteligencia artificial con el director del Center for Quantum Technologies de Singapur, José Ignacio Latorre.

A ellos se sumarán también el director del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, Mateo Valero; y Nuria Oliver, cofundadora y vicepresidenta del Laboratorio Europeo para el Aprendizaje y Sistemas Inteligentes (ELLIS).

El impacto de la IA sobre la economía y las democracias será analizado por la profesora de la Universidad de Cambridge Diane Coyle, el director de Futuros Estratégicos en OpenIA, Dean Ball, y la excopresidenta del consejo asesor sobre la IA de la ONU, Carmen Artigas.

El Foro La Toja acogerá además una mesa sobre la política industrial y la perspectiva territorial con la participación del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y del lehendakari vasco, Imanol Pradales.

El futuro de Europa y el vínculo atlántico, por su parte, lo tratarán el analista y profesor Robert D. Kaplan y la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya.

La guerra en Ucrania y su impacto sobre el escenario estratégico internacional serán objeto de una mesa en la que intervendrán el vicepresidente de Palantir Europa, Louis Mosley, y el representante especial de la OTAN para el flanco sur Javier Colomina, entre otros.

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Habrá igualmente una sesión sobre avance del crimen organizado y su impacto sobre las instituciones democráticas. En ella participarán el exvicepresidente de Colombia Óscar Naranjo, el vicepresidente de la Agencia Europea Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, Juan Manuel Vega, y la fiscal especial antidroga de la Audiencia Nacional, Rosa Ana Morán.

Fuente: Faro de Vigo

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