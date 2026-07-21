Rueda asegura que mantendrá "iguales exigencias" para el traspaso de la AP-9 si Feijóo gobierna

El debate sobre la AP-9 continúa centrando parte de las conversaciones políticas en Galicia. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró este lunes que mantendrá "iguales exigencias" para el traspaso de la Autopista del Atlántico si hay cambio de gobierno central y su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, logra entrar en La Moncloa.

Cuestionado sobre las declaraciones este domingo, en una entrevista en la SER, del ministro de Hacienda, Arcadi España, sobre un traspaso en el que censuró que la Xunta quiera una competencia "con un lacito y que no le cueste nada", Rueda ironizó con que "nosotros queremos el lacito que les pone a las competencias que traspasa a Cataluña o a País Vasco, por ejemplo"

El presidente autonómico, al igual que en otras ocasiones, advirtió que no está dispuesto a aceptar una competencia si no tiene una financiación adecuada y que mantendrá igual exigencia si gobierna Feijóo, exigió "respeto" al Gobierno de España. "Estamos hablando de una competencia que pide el Parlamento por unanimidad", argumentó Rueda, quien aseguró que las palabras del ministro deben responder "a un lapsus" salvo que por "lacito" entienda que la Xunta reclama un traspaso al que acompañe la "suficiente financiación".

Así, puso el acento en que el PSOE y "especialmente" el BNG afirman que la competencia llegaría "perfectamente financiada", cuando el propio ministro responsable de la financiación apuntó que para estas cuestiones la Xunta "tiene su presupuesto". Rueda agradeció al ministro que evidencie de forma "palmaria" la postura del Gobierno.

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Así, espera que si hay cambio de gobierno en España, "se entiendan" las condiciones que exige la Xunta. "Creo que va a ser así, y si no lo fuese, yo como presidente de la Xunta no podría aceptar esa transferencia en las condiciones que se nos quiere imponer ahora", zanjó.

Fuente: El Correo Gallego