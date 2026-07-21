El tiempo en A Coruña: se refuerza la influencia anticiclónica este martes

MeteoGalicia señala en su predicción que este martes se refuerza la influencia anticiclónica, de modo que habrá algún banco de niebla matinal aislado y brumas costeras en el litoral, que darán paso a tiempo seco y soleado en general.

La Aemet ha activado el aviso amarillo en el litoral debido a fenómenos costeros, donde se esperan vientos de fuerza 7 que podrán superar los 60 km/h.

Las temperaturas continuarán sin cambios, con termómetros que oscilarán en A Coruña entre los 19 y los 27 grados.

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