Prevención
La Xunta exige a Adif que limpie de inmediato la vegetación junto a las vías para prevenir incendios
La conselleira de Medio Rural trasladó a la empresa pública su «preocupación» por los ocho incendios causados por el paso de un tren en Ourense
R.S.
La Xunta ha instado a Adif a ejecutar de forma inmediata todas las actuaciones preventivas de gestión de la biomasa que le corresponden en las franjas próximas a las infraestructuras ferroviarias de Galicia. El objetivo, según la Consellería do Medio Rural, es reducir el riesgo de incendios forestales y evitar que se repitan episodios como los registrados la pasada semana en la provincia de Ourense, atribuidos por el Gobierno gallego al paso de un tren de mercancías.
El pasado 13 de abril el paso de un tren provocó hasta ocho incendios forestales que obligaron además a cortar la circulación ferrovaria entre Ourense y O Irixo.
Durante una visita a una explotación ganadera en Moeche, en la provincia de A Coruña, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, explicó que ha remitido una carta a la empresa pública responsable de las infraestructuras ferroviarias para trasladarle que debe limpiar los márgenes de las vías.
En la misiva, la Xunta expresa su «preocupación» por los incendios de Ourense y solicita a Adif información detallada sobre el plan anual de prevención y tratamiento de la biomasa desarrollado durante 2026. Según recuerda la consellería, los trabajos previstos en ese programa deberían haber finalizado antes del 31 de mayo.
Gómez defendió que resulta «imprescindible» que Adif garantice que Galicia afronta el periodo de alto riesgo de incendios con unas instalaciones ferroviarias «preparadas, saneadas y mantenidas de forma adecuada».
Trabajos de extinción
La normativa establece franjas de gestión de la biomasa alrededor de determinadas infraestructuras, entre ellas las líneas ferroviarias. En estas zonas debe retirarse o reducirse la vegetación que pueda favorecer la propagación de las llamas, como matorral, maleza o restos vegetales secos.
Medio Rural advierte de que los incendios próximos a las vías no solo pueden provocar interrupciones y retrasos en el tráfico ferroviario, sino que también dificultan el trabajo de los equipos de extinción. La presencia de catenarias, el tránsito de trenes y la falta de accesos complican las labores para controlar, rematar y dar por extinguidos los fuegos, además de incrementar el riesgo para el personal del Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais.
La conselleira insistió en que la prevención constituye una de las prioridades del Gobierno gallego y subrayó la importancia de conservar en buen estado las franjas de seguridad situadas junto a las infraestructuras.
Pese a la reclamación, Gómez trasladó la disposición de la Xunta a mantener la colaboración con Adif para mejorar la prevención de incendios en el entorno de la red ferroviaria gallega.
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Fuente: Faro de Vigo
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