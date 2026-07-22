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Extinguido un incendio en Carnota de 1,83 hectáreas y otro en Pazos de Borbén que calcinó 3,56

La Consellería de Medio Rural ha dado por extinguidos esta madrugada los dos fuegos iniciados en la tarde del martes

Un helicóptero participa en la extinción de un incendio.

Un helicóptero participa en la extinción de un incendio. / Brais Lorenzo

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Agencias

Los incendios forestales iniciados la pasada tarde en Carnota, en A Coruña, Pazos de Borbén, en Pontevedra, han quedado extinguidos esta madrugada tras calcinar 1,83 hectáreas y 3,56 hectáreas, respectivamente, según los datos proporcionados por la Consellería do Medio Rural.

El primero de los fuegos fue declarado en la parroquia carnotana de San Mamede a las 15.27 horas del martes, aunque cerca de dos horas después --en torno a las 17.30-- ya estaba controlado. Fue a las 04.48 horas del miércoles cuando el departamento autonómico lo dio por extinguido. En él intervinieron ocho agentes, 13 brigadas, ocho motobombas, un helicóptero y dos aviones.

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Por su parte, el incendio en Pazos de Borbén se inició a las 18.49 horas en la parroquia de Amoedo, quedando apagado en torno a las 03.00 horas. Para las tareas de extinción, Medio Rural movilizó a seis agentes, siete brigadas, cuatro motobombas, una pala, un técnico, tres helicópteros y cuatro aviones.

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