Extinguido un incendio en Carnota de 1,83 hectáreas y otro en Pazos de Borbén que calcinó 3,56
La Consellería de Medio Rural ha dado por extinguidos esta madrugada los dos fuegos iniciados en la tarde del martes
Agencias
Los incendios forestales iniciados la pasada tarde en Carnota, en A Coruña, Pazos de Borbén, en Pontevedra, han quedado extinguidos esta madrugada tras calcinar 1,83 hectáreas y 3,56 hectáreas, respectivamente, según los datos proporcionados por la Consellería do Medio Rural.
El primero de los fuegos fue declarado en la parroquia carnotana de San Mamede a las 15.27 horas del martes, aunque cerca de dos horas después --en torno a las 17.30-- ya estaba controlado. Fue a las 04.48 horas del miércoles cuando el departamento autonómico lo dio por extinguido. En él intervinieron ocho agentes, 13 brigadas, ocho motobombas, un helicóptero y dos aviones.
Por su parte, el incendio en Pazos de Borbén se inició a las 18.49 horas en la parroquia de Amoedo, quedando apagado en torno a las 03.00 horas. Para las tareas de extinción, Medio Rural movilizó a seis agentes, siete brigadas, cuatro motobombas, una pala, un técnico, tres helicópteros y cuatro aviones.
- Tráfico blindará las carreteras gallegas con controles de alcohol y drogas: dónde se harán y a qué horas
- El mapa de los 928 positivos en Galicia en solo una semana: la DGT destapa las provincias con más riesgo al volante
- Jacobo (36 años, vecino de Vigo) condujo sin carné desde los 15 años y pasó ocho en la cárcel: «Yo tuve suerte, otros no llegan a contarlo»
- Galicia, en rojo por el mal estado de sus vehículos: uno de cada cuatro suspende la ITV
- Declarado un incendio forestal en el parque natural Fragas do Eume
- Neumáticos al límite y marcas blancas, los indicadores de la crisis en los talleres de Galicia
- La Asociación Érguete en Galicia transforma condenas en segundas oportunidades a través de la educación vial
- El tiempo en A Coruña: lunes con alternancia de nubes y claros