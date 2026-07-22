Extinguido un incendio en Carnota de 1,83 hectáreas y otro en Pazos de Borbén que calcinó 3,56

Los incendios forestales iniciados la pasada tarde en Carnota, en A Coruña, Pazos de Borbén, en Pontevedra, han quedado extinguidos esta madrugada tras calcinar 1,83 hectáreas y 3,56 hectáreas, respectivamente, según los datos proporcionados por la Consellería do Medio Rural.

El primero de los fuegos fue declarado en la parroquia carnotana de San Mamede a las 15.27 horas del martes, aunque cerca de dos horas después --en torno a las 17.30-- ya estaba controlado. Fue a las 04.48 horas del miércoles cuando el departamento autonómico lo dio por extinguido. En él intervinieron ocho agentes, 13 brigadas, ocho motobombas, un helicóptero y dos aviones.

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Por su parte, el incendio en Pazos de Borbén se inició a las 18.49 horas en la parroquia de Amoedo, quedando apagado en torno a las 03.00 horas. Para las tareas de extinción, Medio Rural movilizó a seis agentes, siete brigadas, cuatro motobombas, una pala, un técnico, tres helicópteros y cuatro aviones.