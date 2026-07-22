Galicia frena la pérdida de médicos de familia tras quedarse sin un centenar en seis años

Galicia envejece y con los años llegan los achaques y las enfermedades crónicas. Aumentan las consultas al médico de familia, que además atiende casos cada vez más complejos. Sin embargo, en este contexto de aumento de la presión sanitaria, el Sergas cuenta ahora con cien facultativos menos en Primaria en comparación con el año 2019. La Consellería de Sanidade ha puesto su empeño en frenar esta sangría: les ofrece ahora mejores sueldos y más estabilidad. Esto le ha permitido en el último año frenar la pérdida de doctores y mantenerse en los 2.434, solo uno menos que en 2024.

Sin embargo, en los años anteriores el descenso fue significativo. Antes de que estallara la pandemia de Covid, en los centros de salud gallegos trabajaban 2.528 médicos. En 2025 bajaron a 2.434, según los datos recopilados por el Consello Económico e Social (CES), que cita como fuente al Sergas. No se trata de la cifra de plazas de facultativo que forman parte del cuadro de personal de Atención Primaria, que son menos, sino del número de profesionales de familia que trabajan a diario en los ambulatorios, incluyendo también los refuerzos.

El déficit de facultativos es la principal causa de que la espera para conseguir una cita en el centro de salud sea cada vez mayor. La Consellería de Sanidade prepara, de hecho, una reforma de la Atención Primaria para aliviar la sobrecarga que sufren los médicos, que siendo cada vez menos tienen que atender ahora un mayor volumen de consultas.

Estos 2.434 facultativos de Primaria asumieron el pasado año 16 millones de consultas. Son 400.000 más que las que atendieron en 2019, según la base de datos del Ministerio de Sanidad. Pero además en Galicia en ese periodo de seis años el número de personas mayores de 65 años se incrementó un 7,3 por ciento. Las necesidades aumentan, pero se reducen los médicos disponibles.

Hospitales

Y mientras esto sucede en Primaria, en la Atención Especializada las plantillas de facultativos sí que crecen. En los hospitales trabajan 5.633 médicos, 600 más que hace seis años.

El problema es que las plazas de formación MIR de Familia fueron durante años escasas. No hubo una planificación de futuro. En 2023 se amplió la oferta para formar a nuevos médicos a 207, pero la residencia se prolonga durante cuatro años, así que el déficit aún no se ha corregido.

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Para retener a los facultativos en Primaria y evitar que se fuguen a otras comunidades o al extranjero, Sanidade les ofrece contratos estables cuando terminan el MIR y salarios de 54.000 euros anuales. Además, para mejorar sus condiciones laborales la Xunta quiere limitar sus agendas diarias a 30 pacientes y descargarlos de trabajo derivando consultas a otros profesionales sanitarios.