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Fondos públicos

Sanidad reduce la financiación para costear la creación de nuevas plazas en las facultades de Medicina

Recorta un 36 por ciento los fondos destinados a sufragar el coste del alumnado que cursa estos estudios

Facultad de Medicina, en Santiago.

Facultad de Medicina, en Santiago. / Xoán Álvarez

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R. S. C.

Santiago

El Ministerio de Sanidad limita de cara al próximo curso 2026-2027 los fondos para financiar las plazas de nueva creación en las facultades de Medicina. El departamento que dirige Mónica García ha decidido focalizar las subvenciones en el mantenimiento de las ya existentes, a diferencia de lo ocurrido el pasado año.

El pasado mes de octubre de 2025 el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que regulaba la concesión de subvenciones a universidades públicas por un total de 26,7 millones de euros y que tenían por finalidad financiar «el incremento y mantenimiento» de las plazas en el Grado de Medicina en el curso 2025-2026. Este paquete de subvenciones contemplaba costear el gasto de 1.783 nuevos alumnos incorporados en los últimos años a las universidades públicas ante la «necesidad estructural del sistema sanitario de contar con más profesionales médicos».

En el caso de Galicia, el Gobierno concedió a la Universidade de Santiago (USC) 2 millones de euros para financiar 138 plazas. Un total de 53 son del primer curso, otras 53 del segundo y 32 del tercero. 

Sin embargo, el nuevo real decreto que prepara el Ministerio de Sanidad, según informa Redacción Médica, solo contempla un presupuesto de 17 millones, lo que supone un recorte de casi 10 millones (un 36 por ciento menos). La razón es que el Gobierno quiere afinazar económicamente a las promociones en curso.

Incremento de plazas

En Galicia la Universidade de Santiago incrementó en el curso 2024-2025 las plazas de la Facultad de Medicina pasando de 350 a 403, pero desde entonces el cupo está congelado. Entretanto, en la Universidade de Vigo y de A Coruña se posicionaron a favor de crear sus propias facultades de Medicina, una demanda que quedó aparcada tras llegarse a un acuerdo con la USC y la Xunta para que se descentralizara la docencia.

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A pesar del déficit de profesionales, sobre todo en algunas especialidades como médicos de familia, el Ministerio de Sanidad decide recortar drásticamente los fondos para financiar estas plazas de Medicina. Así, se destinarán 10,2 millones para sostener 683 plazas de segundo año, otros 4,5 millones para cubrir 305 puestos de tercero y 2,2 millones para financiar 147 matriculados en el cuarto curso de carrera.

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Fuente: Faro de Vigo

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