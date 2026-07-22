Competencias
La Xunta urge al Gobierno el traspaso a Galicia de los permisos de trabajo a extranjeros
El Gobierno gallego no está de acuerdo con la propuesta de valoración económica que les remitió el Ministerio de Política Territorial y la tachan de «ridícula»
R. S. C.
El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, reclama al Gobierno que «acelere la transferencia» de las autorizaciones iniciales de permisos de trabajo para extranjeros, un traspaso que esperaban que fuese «mucho más rápido», pero que se ha atascado porque la Xunta no está de acuerdo con la propuesta económica y de recursos que les trasladó el Ministerio de Política Territorial..
Según Calvo, la primera propuesta que trasladó el Gobierno sobre la valoración de medios y personal era «ridícula», por lo que la Xunta la rechazó.
El conselleiro explicó que ha escrito de nuevo al ministro responsable, Ángel Víctor Torres, para acelerar el proceso y su departamento les contestó que a lo largo de esta semana o la próxima trasladarán a la Xunta una nueva valoración técnica.
Si es satisfactoria se cerrará el traspaso de la transferencia y si no lo es, según advirtió Calvo, el Gobierno gallego volverá a pedir una reunión técnica para contrastar el coste real del traspaso y «exigir» los medios necesarios para desarrollar la competencia.
Mejores condiciones
«Estamos de acuerdo en pedir una transferencia siempre y cuando sea beneficioso para Galicia. Lo es si podemos prestar en mejores condiciones y dar mejor servicio y si se transfiere con los medios adecuados», señaló Calvo.
En septiembre de 2025 el propio Diego Calvo se reunió en Santiago con el entonces secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, —actual ministro de Hacienda— y anunciaron que a partir de octubre de ese año comenzarían las reuniones técnicas para avanzar en el traspaso a Galicia de las competencias sobre aeródromos no esenciales y de tramitación de permiso de trabajo a extranjeros.
En aquella reunión ambos coincidieron en la conveniencia del traspaso de estas competencias y mostraron su voluntad de poder cerrar el acuerdo «cuanto antes».
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Fuente: Faro de Vigo
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