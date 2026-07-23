Los agentes ambientales que dirigen la extinción de incendios en Galicia denuncian que trabajan solo con un móvil y la Xunta avanza más medios electrónicos
Aprafoga advierte de la escasez de dispositivos tecnológicos para luchar contra el fuego en los montes y critica que la Xunta haya entregado tablets al personal administrativo en lugar de reforzar los medios sobre el terreno
La Consellería do Medio Rural traslada que en los próximos días se repartirá una nueva remesa de equipos tras una primera pase en la que se adquirieron 200 dispositivos con una partida económica de 210.500 euros
Mónica Nieto
En pleno periodo de alto riesgo de incendios forestales, los agentes ambientales que dirigen la extinción de los fuegos que se declaran en los montes de Galicia alzan la voz para denunciar que los dispositivos electrónicos que la Xunta pone a su disposición son escasos para realizar esa labor de la manera más eficaz posible. El colectivo, representado por la Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia (Aprafoga), dice que estos profesionales se ven en la tesitura de "planificar e executar estratexias e tácticas en tempo real limitados ao uso dun único teléfono móbil de pantalla moi limitada" a través de la aplicación Xeocode Lite. Señalan, además, que no pueden responder las "incesantes chamadas" durante la extinción y al mismo tiempo usar esa app.
"Esta carencia técnica dificulta gravemente a coordinación nunhas tarefas de extinción onde a precisión e a rapidez na toma de decisións son fundamentais de cara a desenvolver correctamente as operacións tácticas sobre o terreo", advierten desde Aprafoga. La gota de colmó el vaso fue, según trasladan, que la Xunta entregó recientemente tablets "ao persoal administrativo que xa conta con ordenadores de sobremesa e portátiles", en lugar de dotar a los profesionales que trabajan sobre el terreno de "ferramentas que faciliten a coordinación e a dirección de extinción".
Desde la asociación critican así "o uso ineficiente dos fondos públicos para adquirir material que, a miúdo, remata sen uso". Dicen que esta situación choca con la apuesta de la Xunta por la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías con uno de los puntales de su plan contra el fuego.
Medio Rural dice que se repartirán más dispositivos
Desde la Consellería do Medio Rural trasladan a este medio que en los próximos días se repartirá "unha nova remesa de dispositivos electrónicos". Tras una primera fase que supuso la inversión de 210.500 euros para la adquisición de 200 dispositivos, inciden en que se seguirán incorporando nuevos equipos "de forma progresiva" para "completar a dotación do operativo" y "avanzar na súa modernización" ante los nuevos escenarios más complejos. "A incorporación destas ferramentas tecnolóxicas debe orientarse a reforzar o traballo de quen desempeña funcións operativas, facilitando a coordinación e a toma de decisións", señala Medio Rural.
Compartir ordenadores en los centros de trabajo
Por otro lado, Aprofoga denuncia "precariedad" de los medios administrativos en los centros de trabajo: "A escaseza de equipos obriga a compartir ordenadores entre varios traballadores, dificultando gravemente a xestión burocrática", señalan.
Fuente: El Correo Gallego
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