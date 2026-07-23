Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inditex financiará rutas en AlvedroAnálisis del pacto entre BNG y PSOE que terminó en rupturaLas terrazas de A Coruña, ante la nueva ley antitabacoAsí fue el concierto de Aitana en A CoruñaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin

Celebración

El PP reivindica la Galicia «de todos» con motivo del 25 de julio: «Sin excepciones ni exclusividades, por mucho que algunos quieran imponerlas»

Alfonso Rueda destaca los avances de la comunidad en educación, sanidad y captación de inversión extranjera, en la celebración del Día de Galicia

Acto anticipado del PPdeG por el Día de Galicia.

Acto anticipado del PPdeG por el Día de Galicia. / Brevebretema

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. S. C.

Santiago

El líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha encabezado este jueves el acto de su partido con motivo del Día de Galicia, que será el sábado. Se celebró en Ourense, donde reivindicó la cultura, la lengua, la historia y el patrimonio de la comunidad como algo de «todos los gallegos y gallegas, sin excepciones ni exclusividades, por mucho que algunos quieran imponerlas», en una alusión velada a los nacionalistas.

Allí, desde el mirador de Regoarribeira (Amoeiro), al que dio nombre el escritor Otero Pedrayo, aseguró que «perdura el orgullo por la Galicia que cuida la tierra y el mar, que protege su lengua», y también reivindicó la Galicia de hoy en día, que «no se queda atrás, referente en muchos ámbitos y capaz de competir sin complejos a nivel internacional». Destacó así cuestiones como la educación, gratuita desde los 0 años; la sanidad, con el calendario de vacunación más amplio del mundo; el impulso que se está dando al parque público de vivienda o la captación de la «mayor inversión extranjera del siglo» con la decisión de la multinacional SAIC de afincarse en Ferrol.

«Esta es la Galicia por la que trabajamos desde el PPdeG, una Galicia que avanza, como van a comprobar el año que viene los millones de visitantes que se acercarán por el Xacobeo 2027 y como pueden comprobar a diario los gallegos y gallegas que estudian, trabajan o emprenden en nuestra tierra», zanjó.

Noticias relacionadas

En el acto participaron también, entre otros, la secretaria general del partido, Paula Prado, el presidente provincial, Luis Menor, el conselleiro de Lingua, José López, y la candidata a la alcaldía en Ourense, Ana Méndez. En sus intervenciones, tanto Menor como Méndez hicieron alusión a las próximas elecciones municipales, en mayo. Por un lado, tras reivindicar la confianza de la ciudadanía en su partido, el primero recordó que el PPdeG tendrá que «demostrar que cumple» y «con creces» para asegurar el progreso de la región y construir «el Ourense que merecemos». Méndez, por su parte, apeló a la necesidad de «abrir una nueva etapa» en la ciudad de As Burgas: «Creo en Ourense, creo en su gente y creo que llegó la hora de que deje de conformarse con lo que es para empezar a convertirse en la ciudad que siempre estuvo llamada a ser».

Fuente: Faro de Vigo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Tráfico blindará las carreteras gallegas con controles de alcohol y drogas: dónde se harán y a qué horas
  2. El mapa de los 928 positivos en Galicia en solo una semana: la DGT destapa las provincias con más riesgo al volante
  3. Jacobo (36 años, vecino de Vigo) condujo sin carné desde los 15 años y pasó ocho en la cárcel: «Yo tuve suerte, otros no llegan a contarlo»
  4. Galicia, en rojo por el mal estado de sus vehículos: uno de cada cuatro suspende la ITV
  5. Declarado un incendio forestal en el parque natural Fragas do Eume
  6. Neumáticos al límite y marcas blancas, los indicadores de la crisis en los talleres de Galicia
  7. La Asociación Érguete en Galicia transforma condenas en segundas oportunidades a través de la educación vial
  8. El tiempo en A Coruña: se refuerza la influencia anticiclónica este martes

El PP reivindica la Galicia «de todos» con motivo del 25 de julio: «Sin excepciones ni exclusividades, por mucho que algunos quieran imponerlas»

La Operación Centinela adelanta el despliegue de militares al 10 de agosto para reforzar la vigilancia ante el riesgo de incendios forestales

La Operación Centinela adelanta el despliegue de militares al 10 de agosto para reforzar la vigilancia ante el riesgo de incendios forestales

Unas orcas hunden un velero a 1,3 millas de Estaca de Bares, en el norte de la provincia de A Coruña

La nueva ley antitabaco dejará a las islas de Cíes y Ons sin poder fumar

La nueva ley antitabaco dejará a las islas de Cíes y Ons sin poder fumar

Los agentes ambientales que dirigen la extinción de incendios en Galicia denuncian que trabajan solo con un móvil y la Xunta avanza más medios electrónicos

Los agentes ambientales que dirigen la extinción de incendios en Galicia denuncian que trabajan solo con un móvil y la Xunta avanza más medios electrónicos

A juicio el capitán del pesquero Villa de Pitanxo y dos directivos de la armadora: les requieren 44 millones de euros de fianza

A juicio el capitán del pesquero Villa de Pitanxo y dos directivos de la armadora: les requieren 44 millones de euros de fianza

El Sergas autorizó 14.000 ascensos a médicos para mejorar su salario en los últimos siete años

El Sergas autorizó 14.000 ascensos a médicos para mejorar su salario en los últimos siete años

El CGPJ da luz verde por la mínima al traslado forzoso del juez Villares y mantiene el cambio en la sala de los eólicos

El CGPJ da luz verde por la mínima al traslado forzoso del juez Villares y mantiene el cambio en la sala de los eólicos
Tracking Pixel Contents