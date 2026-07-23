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El tiempo en A Coruña: las altas presiones empiezan a debilitarse este jueves

Se espera un descenso moderado de temperaturas y nubes durante las primeras horas que se retirarán para dar paso al sol

Una mujer mira al horizonte en el paseo marítimo de A Coruña en una jornada con pocas nubes.

Una mujer mira al horizonte en el paseo marítimo de A Coruña en una jornada con pocas nubes. / Gus de la Paz

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RAC

Las altas presiones comienzan a debilitarse este jueves y permitirán la entrada de aire atlántico que se sumará a la llegada de un embolsamiento de aire atlántico, según señala la predicción de MeteoGalicia de las últimas horas.

Por este motivo, la jornada comenzará con cielo nuboso y, a partir del mediodía, las nieblas y nubes bajas se irán retirando para dar paso a cielos poco nubosos o despejados en general.

Ya para el viernes y el sábado se espera el regreso de las lluvias a la franja atlántica.

Las temperaturas sufrirán un moderado descenso, con termómetros que marcarán mínimas de 16 y máximas de 21, mientras que los vientos soplarán flojos del noroeste.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 16º 21º
  • Lugo 15°C 30°C
  • Vigo 16°C 25°C
  • Ferrol 18°C 24°C
  • Santiago 15°C 26°C
  • Pontevedra 17°C 27°C
  • Ourense 16°C 33°C

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