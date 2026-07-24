La defensa de Tomé intenta frenar las nuevas testificales mientras la jueza incorpora los WhatsApp como pruebas documentales

La investigación judicial contra el alcalde de Monforte de Lemos y expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por una denuncia de presunto acoso sexual sigue avanzando. Dos semanas después de que la jueza acordase nuevas diligencias para profundizar en la causa, este jueves se materializó una de las pruebas consideradas clave por la acusación: la incorporación al procedimiento de las conversaciones de WhatsApp mantenidas entre la denunciante y el dirigente socialista.

La diligencia se practicó este jueves en el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo. La letrada de la Administración de Justicia accedió al teléfono móvil de la denunciante, comprobó los datos de su perfil de WhatsApp, verificó que las conversaciones coincidían con las copias aportadas y procedió a su descarga e incorporación a la causa. El objetivo era garantizar la autenticidad de los mensajes que ya habían sido aportados al procedimiento. La defensa de Tomé no estuvo representada durante esta actuación.

Para la acusación, estos mensajes constituyen una "ratificación periférica" del relato de la denunciante, es decir, un elemento externo que puede reforzar la credibilidad de su declaración y apuntalar la investigación. Este procedimiento da continuidad al auto dictado por la magistrada a comienzos de julio, cuando rechazó archivar la causa al considerar "prematuro" el sobreseimiento solicitado por la defensa. En esa resolución también acordó el análisis del teléfono de la denunciante y aceptó la petición de la Fiscalía para citar como testigos a cinco mujeres que podrían aportar información sobre otros comportamientos presuntamente similares atribuidos a Tomé.

Cinco mujeres testificarán en septiembre

Precisamente esas declaraciones han abierto ahora un nuevo frente procesal. La defensa del alcalde ha presentado un recurso contra la decisión de la jueza de escuchar a esas cinco mujeres, cuyas comparecencias están previstas para septiembre.

En ese sentido, la representación de la denunciante ya ha anunciado que impugnará ese recurso. Su abogado sostiene que la defensa pretende impedir que estas mujeres puedan declarar pese a que, según argumenta, sus testimonios podrían ayudar a esclarecer si existió un patrón de conducta. Se trata, explica, de trabajadoras y concejalas vinculadas al entorno del PSdeG.

Además, la acusación mantiene que existen al menos ocho o nueve mujeres que trasladaron comunicaciones o denuncias internas contra Tomé a través del canal habilitado por el PSOE, aunque ninguna de ellas ha formalizado por ahora una denuncia en la vía judicial.

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La instrucción continúa también pendiente de la declaración del expresidente de la Diputación, una de las diligencias que todavía restan antes de que la jueza decida los siguientes pasos del procedimiento. La acusación considera que, una vez resueltos los recursos y practicadas las testificales previstas, la fase de investigación podría quedar prácticamente concluida.

Fuente: El Correo Gallego