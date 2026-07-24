Educación estudia adaptar la oferta de FP a la demanda de empleo que prevé generar la llegada de SAIC a Ferrol
La Xunta analiza junto a la Autoridad Portuaria y empresas del recinto los perfiles profesionales que requerirá
E. P.
La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional ha iniciado un análisis de las necesidades de personal que podría generar la implantación de la multinacional automovilística SAIC Motor en el puerto exterior de Ferrol, con el objetivo de adaptar la oferta de FP a los futuros perfiles laborales que demandará la actividad logística e industrial.
La directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, visitó este miércoles las instalaciones portuarias acompañada por el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, José Antonio Álvarez Vidal, para conocer de primera mano los trabajos que se desarrollan en el recinto y evaluar los puestos de trabajo que previsiblemente registrarán una mayor demanda. Entre ellos figura el de estibador, uno de los perfiles que el sector prevé reforzar con la llegada de nuevos tráficos vinculados a la compañía china.
Durante la visita, la responsable autonómica ha mantenido también una reunión con representantes de Pérez Torres Marítima, una de las principales empresas que operan en el puerto y que participará en la actividad logística relacionada con SAIC Motor. Así, el encuentro ha servido para abordar las necesidades de contratación previstas y la formación específica que podría impulsarse desde la red gallega de Formación Profesional para dar respuesta a esa demanda.
En la reunión también ha participado el director del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Ferrolterra, Enrique Pazo, con el objetivo de valorar la posible adaptación de la oferta formativa a las necesidades del tejido empresarial de la comarca.
Fuente: El Correo Gallego
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