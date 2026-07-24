No hay tregua para las orcas: remolcan hasta Celeiro un velero zarandeado por tres ejemplares cerca de Viveiro

No han pasado ni 24 horas del hundimiento de un velero tras la vía abierta por la interacción con un grupo de orcas frente a Estaca de Bares y otra vez un buque de similares características a punto ha estado de zozobrar por idéntica causa en aguas gallegas.

En esta segunda ocasión el afectado es el velero de bandera sueca «Vai». Con dos tripulantes a bordo navegaba a 14 millas al noroeste de Punta Candelaria, cerca de Viveiro, cuando se encontró con un grupo de tres orcas.

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Por la información trasladada a Salvamento Marítimo, el patrón del buque, de 14 metros, llegó a temer por la integridad del buque ante la intensidad de las embestidas que recibía por parte de los cetáceos. Finalmente, el «Vai» fue remolcado al puerto de Celeiro por la embarcación de Gardacostas, «Mar de Galicia».

Fuente: Faro de Vigo