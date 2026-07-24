El tiempo en A Coruña: un embolsamiento de aire frío en altura deja este viernes un tiempo inestable
La Aemet ha activado avisos amarillos para esta tarde por lluvias y tormentas
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MeteoGalicia señala en su predicción que este viernes un embolsamiento de aire frío en altura dejará un tiempo inestable, con intervalos nubosos y chubascos más intensos y generalizados por la tarde. En A Coruña, la Aemet ha activado dos avisos meteorológicos de nivel amarillo: por precipitación acumulada en una hora de 15 mm y por tormentas que podrán venir acompañadas por rachas muy fuertes y granizo. La medida, de peliro bajo, comenzará a partir de las 14.00 horas y estará activa hasta la medianoche.
Las temperaturas seguirán en ligero descenso y dejarán valores de entre 17º de mínima y 23º de máxima.
Los vientos soplarán del sur-sudoeste flojos en general.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 17º 23º
- Lugo 17°C 25°C
- Vigo 18°C 25°C
- Ferrol 17°C 25°C
- Santiago 16°C 24°C
- Pontevedra 17°C 24°C
- Ourense 18°C 28°C
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