El tiempo en A Coruña: un embolsamiento de aire frío en altura deja este viernes un tiempo inestable

MeteoGalicia señala en su predicción que este viernes un embolsamiento de aire frío en altura dejará un tiempo inestable, con intervalos nubosos y chubascos más intensos y generalizados por la tarde. En A Coruña, la Aemet ha activado dos avisos meteorológicos de nivel amarillo: por precipitación acumulada en una hora de 15 mm y por tormentas que podrán venir acompañadas por rachas muy fuertes y granizo. La medida, de peliro bajo, comenzará a partir de las 14.00 horas y estará activa hasta la medianoche.

Las temperaturas seguirán en ligero descenso y dejarán valores de entre 17º de mínima y 23º de máxima.

Los vientos soplarán del sur-sudoeste flojos en general.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: