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El tiempo en A Coruña: un embolsamiento de aire frío en altura deja este viernes un tiempo inestable

La Aemet ha activado avisos amarillos para esta tarde por lluvias y tormentas

Gente con paraguas en un día lluvioso en A Coruña.

Gente con paraguas en un día lluvioso en A Coruña. / Gus de la Paz

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RAC

MeteoGalicia señala en su predicción que este viernes un embolsamiento de aire frío en altura dejará un tiempo inestable, con intervalos nubosos y chubascos más intensos y generalizados por la tarde. En A Coruña, la Aemet ha activado dos avisos meteorológicos de nivel amarillo: por precipitación acumulada en una hora de 15 mm y por tormentas que podrán venir acompañadas por rachas muy fuertes y granizo. La medida, de peliro bajo, comenzará a partir de las 14.00 horas y estará activa hasta la medianoche.

Las temperaturas seguirán en ligero descenso y dejarán valores de entre 17º de mínima y 23º de máxima.

Los vientos soplarán del sur-sudoeste flojos en general.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 17º 23º
  • Lugo 17°C 25°C
  • Vigo 18°C 25°C
  • Ferrol 17°C 25°C
  • Santiago 16°C 24°C
  • Pontevedra 17°C 24°C
  • Ourense 18°C 28°C

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