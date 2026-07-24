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Sucesos

Una trabajadora del crucero "Disney Dream" atracado en Vigo denuncia un supuesto envenenamiento de una compañera

Fuentes conocedoras del caso apuntan a que podría haberse intentado intoxicar con cloro su botella de agua

La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital de Fátima, acudiendo a presentar denuncia a la Policía Nacional a su salida

Investigan un supuesto envenenamiento a bordo del crucero «Disney Dream» atracado en Vigo

Investigan un supuesto envenenamiento a bordo del crucero «Disney Dream» atracado en Vigo / R. V.

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Marta Fontán

Vigo

Una escala de película, pero no precisamente infantil o de fantasía. Una trabajadora del crucero «Disney Dream» atracado este viernes 24 de julio en Vigo ha denunciado un presunto caso de envenenamiento del que culpa a una compañera de trabajo. La víctima empezó a encontrarse mal y fue atendida por los servicios médicos del propio barco, obligando a trasladarla al Hospital Fátima una vez atracaron en el puerto vigués. Allí denunció que le habían echado en la bebida (una botella de agua) algún tipo de sustancia, en lo que fuentes conocedoras del caso apuntan a que podría tratarse de cloro.

En el centro hospitalario señaló a otra de las tripulantes por lo ocurrido. Las dos mujeres son de nacionalidad argentina y trabajan como fotógrafas en el buque de la famosa compañía de entretenimiento. Después de recibir el alta acudió a la comisaría de la Policía Nacional a presentar denuncia. Al mismo tiempo, tras recibirse alerta de lo sucedido, agentes de la Guardia Civil acudieron al buque para investigar lo sucedido y abrir diligencias. Todo ello según el relato proporcionado por la víctima que está siendo analizado por las autoridades competentes.

Según informan fuentes consultadas la Benemérita no ha realizado ninguna detención. No obstante se desconoce quién tendrá que asumir finalmente la investigación, si Guardia Civil o Policía Nacional, debido a la denuncia presencial de la víctima. El buque tenía prevista su salida a las 18 horas desde el Muelle de Trasatlánticos.

No es la primera vez que una escala de esta naviera acaba con una incidencia, aunque nunca de este calado. El pasado 8 de agosto un helicóptero tuvo que evacuar a una pasajera de 79 años del 'Disney Fantasy' cuando el barco ya navegaba a la altura de porta do Sol. La mujer fue trasladada al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, precisamente la siguiente ciudad en la que debía recalar el buque, que atracó allí de madrugada.

Tarifas de más de 2.600 euros por persona

El reconocible buque de perfil retro y en el que destacan sus dos chimeneas en las que luce la icónica silueta de Mickey Mouse, llegó a Vigo en el marco de un viaje de posicionamiento de siete noches entre Barcelona y Southampton con Cartagena, Málaga, Vigo y A Coruña como escalas intermedias y precios a partir de 2.636 euros por persona.

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Consignado por Incargo Galicia, el Disney Dream llegó con 3.826 pasajeros de mayoría estadounidense y británica que viajan atendidos por 1.439 tripulantes. Su siguiente escala será en A Coruña, lo que podría facilitar la investigación del caso.

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Fuente: Faro de Vigo

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