Los bancos acumulan en Galicia más de 4.000 inmuebles vacíos en plena crisis de la vivienda

Mientras casi 35.000 gallegos aguardan por una vivienda protegida en la comunidad, más de 4.000 inmuebles propiedad de entidades bancarias permanecen desocupados. La mayoría, seis de cada diez, son propiedad de la Sareb, la sociedad creada para gestionar los activos tóxicos que los bancos acumularon durante la crisis económica de 2008. Y la práctica totalidad (88 por ciento) está situada además en las provincias de A Coruña y Pontevedra.

Así consta en el Censo de Viviendas Baleiras de la Xunta creado en 2016 y que obliga a las entidades financieras a inscribir en este registro todos aquellos pisos y casas que lleven al menos dos años vacíos. Su intención es disponer de «información fiable» de los inmuebles desocupados para «analizar las posibilidades de equilibrar la demanda existente con la oferta potencial de vivienda y establecer así una planificación correcta de las actuaciones que se deben realizar, con el objeto, en su caso, de incentivar la incorporación de las viviendas vacías al mercado inmobiliario», según recoge la norma que regula este censo.

Este registro obliga a todas las entidades bancarias, incluidas sus filiales inmobiliarias o sociedades con activos, a inscribir sus viviendas vacías y, si no lo hacen, pueden ser sancionadas. Pero también pueden censarse los inmuebles desocupados que son titularidad de otras empresas o de propietarios particulares, siempre que estén situadas en concellos de más de 10.000 habitantes.

La Xunta ha facilitado el listado de viviendas vacías al Parlamento a raíz de una pregunta formulada por el grupo socialista, y el grueso pertenece a las entidades financieras o sus filiales. Suman en total 4.081 los pisos y casas desocupados distribuidos en 133 concellos.

Distribución

La provincia de A Coruña acapara más de la mitad de los inmuebles vacíos (2.200), mientras que en Pontevedra hay 1.390 (el 34 por ciento de los inscritos). Más reducidas son las cifras de Lugo, con solo 326 viviendas, y Ourense, con 165.

En cuanto a su ubicación por concellos, es la ciudad de A Coruña la que tiene un mayor número de inmuebles deshabitados en manos de los bancos: 307. Le sigue Vigo, con 227. Y a continuación están Narón (209), Lalín (187), Cee (179), O Porriño (161), Ferrol (160), Ribeira (144), Ares (125), Carballo (100), Ames (99), Mugardos (93), Boiro (89), Malpica de Bergantiños (77), Ponteareas (71) y Salvaterra de Miño (69), Lugo (69), Miño (65), Ourense (64), Vilalba (64) y Silleda (64).

En cuanto a la ciudad de Pontevedra, los bancos disponen de 59 pisos y en Santiago de Compostela suman solo 23.

Las viviendas desocupadas se concentran, por lo tanto, no solo en grandes ciudades, sino también en municipios medianos donde se llevaron a cabo grandes promociones inmobiliarias en manos de un único propietario.

Sareb

La entidad que acumula más inmuebles vacíos en Galicia, según este censo, es la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria). Fue creada en 2012 para sanear el sistema financiero y se conoce popularmente como el «banco malo». Su objetivo principal es gestionar, administrar y vender los activos inmobiliarios y financieros «tóxicos» que los bancos acumularon durante la crisis de 2008. En la comunidad cuenta con 2.453 viviendas desocupadas, el 60 por ciento del total. Tras la Sareb, el banco con más pisos deshabitados en Galicia es el Santander y, a continuación Abanca.

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El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) adquirió en 2022 un total de 22 viviendas de la Sareb por importe superior a los 2 millones de euros, emplazadas en A Coruña, Cee, Lugo y Sarria. Sin embargo, desde entonces la Consellería de Vivenda ha denunciado que intentó ampliar esta operación en reiteradas ocasiones, pero el Gobierno mantiene bloqueada su comercialización.