Besteiro reivindica la diáspora gallega desde Buenos Aires y defiende los derechos de los descendientes

La historia de Galicia no se escribió únicamente dentro de sus fronteras. También se construyó en las sociedades, centros culturales y hogares que miles de emigrantes levantaron al otro lado del Atlántico. Desde Buenos Aires, uno de los principales símbolos de esa Galicia exterior, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reivindicó este 25 de julio el papel de la diáspora y advirtió de que los socialistas se opondrán a cualquier retroceso en los derechos de sus descendientes.

«La emigración, que ayudó a construir Galicia y a mantener viva nuestra identidad, no se toca», afirmó Besteiro en un mensaje pronunciado desde el Centro Galicia de Buenos Aires y conectado con el acto tradicional del PSdeG en Rianxo, localidad natal de Castelao.

El dirigente socialista situó así a la Galicia exterior como una parte inseparable del presente y del futuro de la comunidad. En su intervención, unió simbólicamente Rianxo y Buenos Aires, los lugares donde Castelao nació y murió, y defendió los derechos reconocidos a los hijos y nietos de emigrantes mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida también como ley de nietos.

«Quien ataca la ley de nietos ataca nuestra historia», proclamó Besteiro, que recordó que Buenos Aires fue durante décadas una de las grandes capitales culturales y políticas del galleguismo.

El líder del PSdeG destacó que, durante los años en los que en Galicia no se podía hablar con libertad, fueron los emigrantes quienes contribuyeron a conservar la lengua gallega, la cultura, la memoria democrática y la aspiración al autogobierno.

«Galicia sobrevivió, soñó y avanzó dentro de sus fronteras, pero también desde América. Se marcharon, pero nunca se fueron del todo», afirmó.

Besteiro recordó además que fue en Buenos Aires donde Castelao pronunció, el 25 de julio de 1948, su histórico discurso Alba de Gloria.

Según señaló, miles de gallegos y gallegas abandonaron su tierra con muy pocos recursos, trabajaron durante años en países como Argentina y Uruguay y, al mismo tiempo, continuaron ayudando a sus familias, a sus aldeas y a Galicia.

«Galicia sería otra sin la emigración. Le debe una parte esencial de lo que fue, de lo que es y de lo que podrá llegar a ser», sostuvo.

El secretario general del PSdeG defendió que el acceso a la nacionalidad de los descendientes de emigrantes y exiliados no debe entenderse como una concesión política.

«No es un pasaporte regalado. Es un derecho que estamos reconociendo y haciendo realidad para tantos nietos y nietas y para emoción de tantos abuelos y abuelas», explicó.

Besteiro cargó contra el PP y Vox por cuestionar, según afirmó, la nacionalidad de los descendientes de la emigración. También acusó a Alberto Núñez Feijóo de atacar una conquista histórica y reprochó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que no defienda a la diáspora gallega frente a la dirección nacional de su partido.

«Nos avergüenza que, con sus declaraciones y sus silencios, desprecie a los emigrantes y a todas las familias que los vieron partir», señaló.

El dirigente socialista aseguró que el PSdeG actuará con «fortaleza y firmeza» para que la ley continúe aplicándose y para evitar que futuros cambios políticos retiren los derechos ya reconocidos.

«Nadie tiene derecho a quitarles lo que les pertenece. Y nosotros no lo vamos a permitir», sentenció.

Un Estatuto para evitar una nueva emigración juvenil

Además de defender a la Galicia exterior, Besteiro aprovechó su intervención del Día Nacional de Galicia para reclamar una nueva etapa de autogobierno mediante la reforma del Estatuto de Autonomía.

A su juicio, la conmemoración del 25 de julio no debe servir únicamente para recordar el pasado, sino también para decidir hacia dónde debe avanzar Galicia.

El líder socialista propuso un Estatuto con más competencias, un mayor reconocimiento político y una mayor capacidad de decisión. No obstante, advirtió de que el autogobierno solo tiene sentido cuando se utiliza para mejorar la vida de la ciudadanía.

«Más autogobierno solo tiene sentido si sirve para gobernar mejor y para mejorar la vida de la gente», resumió.

Besteiro planteó que el nuevo Estatuto blinde derechos fundamentales como la vivienda, la sanidad pública, la educación y la atención a la dependencia, de modo que no queden condicionados por las prioridades de cada gobierno.

El dirigente socialista explicó que el autogobierno debe servir para garantizar que cualquier persona reciba atención sanitaria a tiempo, independientemente del lugar en el que viva, y para que la educación ofrezca las mismas oportunidades con independencia de la renta familiar o del código postal.

También reclamó recursos suficientes para cuidar a las personas dependientes y apoyar a sus familias.

Besteiro defendió que Galicia aproveche las posibilidades de un nuevo modelo de financiación autonómica para reforzar los servicios públicos, reducir la deuda y aumentar su capacidad económica y política.

Frente a esa propuesta, acusó al PP de anteponer sus intereses partidistas a las necesidades de Galicia y criticó la «obediencia» de Rueda a Feijóo.

«Galicia no necesita más victimismo ni más confrontación estéril. Necesita un buen gobierno que negocie, consiga recursos, asuma responsabilidades y transforme el país», declaró.

La vivienda ocupa un lugar central en el proyecto defendido por Besteiro. El secretario general del PSdeG propuso reconocerla como el quinto pilar del Estado del bienestar, junto a la sanidad, la educación, las pensiones y la dependencia.

«La vivienda no es una mercancía más. Es un derecho», manifestó, antes de advertir de las dificultades que afrontan los jóvenes para emanciparse y desarrollar un proyecto de vida en Galicia.

El líder socialista avanzó que su formación pretende reformar la Ley de Vivienda de Galicia para que las viviendas protegidas mantengan siempre su función social y para convertir el alquiler asequible en una prioridad.

«Lo que se construye con el esfuerzo colectivo debe permanecer al servicio de todos. Ni un solo euro público debería acabar alimentando la especulación», defendió.

Besteiro vinculó la falta de vivienda y de oportunidades laborales con el riesgo de una nueva salida de jóvenes de Galicia.

«No podemos resignarnos a una nueva emigración de la juventud», advirtió.

El secretario general del PSdeG cerró su intervención con una defensa de un galleguismo abierto, plural, feminista e integrador, basado en la protección de la lengua, los servicios públicos, la igualdad y el territorio.

Frente a un modelo identitario excluyente, Besteiro defendió una Galicia que dialogue con España, Europa y América y que entienda su identidad como una vía de unión.

«No queremos un galleguismo que levante muros, que excluya o que reparta carnés de pureza. No queremos hacer el mundo más pequeño. Queremos hacer Galicia más grande», afirmó.

Para el dirigente socialista, la identidad gallega debe funcionar como una «puente» entre las generaciones, entre quienes permanecieron en Galicia y quienes tuvieron que marcharse, y entre la comunidad y su diáspora.

Besteiro concluyó recordando a quienes mantuvieron abiertas las casas de Galicia en el exterior, conservaron libros, archivos, obras de arte, música y bailes, y transmitieron a sus descendientes el sentimiento de pertenencia a la tierra de sus antepasados.

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«No se le pueden poner puertas al mar. Tampoco se pueden poner fronteras al sentimiento de pertenencia de un pueblo que aprendió a vivir en las dos orillas del Atlántico», concluyó.

Fuente: El Correo Gallego