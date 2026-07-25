Los líderes del PPdeG recorren la 'ruta de la Galicia sí' en un vídeo para conmemorar el 25 de julio

El PPdeG ha recurrido a la simbología del Camino para conmemorar este 25 de julio y presentar su proyecto político como una ruta compartida. En un vídeo difundido a través de sus redes sociales, la formación reivindica «el camino de la Galicia sí», una referencia al modelo de gestión que, según sostiene el partido, encabeza su presidente, Alfonso Rueda, en la comunidad.

La pieza contrapone la ruta de la «Galicia sí» a otros «caminos», como los del «no», en una alusión a los adversarios políticos de los populares. Con un tono humorístico y el foco puesto en «el camino que une a los gallegos y gallegas», el PPdeG presenta una Galicia «en positivo» y define su propuesta como una ruta «de presente y de futuro».

Los cuatro presidentes provinciales de la formación aparecen en diferentes momentos del vídeo mientras se dirigen hacia la ruta de la «Galicia sí», siguiendo las indicaciones que previamente les ha trasladado Alfonso Rueda.

Luis Menor y Alfonso Rueda / cedida

El líder de los populares gallegos ejerce como protagonista principal de la grabación, en la que reivindica Galicia como «el mejor lugar». Rueda aparece en el mirador de Bocarribeira, escenario en el que el partido celebró la víspera su acto conmemorativo por el Día de Galicia.

Desde allí, el presidente del PPdeG llama a «celebrar lo que une» a los gallegos y a continuar caminando «hacia delante», con la mirada puesta en el futuro de la comunidad.

En el vídeo intervienen también Diego Calvo, presidente provincial de A Coruña; Luis López, de Pontevedra; Elena Candia, de Lugo, y Luis Menor, de Ourense. A ellos se suma la secretaria general de la formación, Paula Prado, quien subraya la importancia del Camino de Santiago.

Siguiendo las indicaciones de Rueda, todos se disponen a realizar «una ruta que merece mucho la pena». Con este recorrido, el PPdeG pretende trasladar la idea de que la «Galicia sí» representa el camino que, a su juicio, más se aproxima a la mayoría de los gallegos y gallegas y al propio partido.

De las cuatro provincias a la casa de Otero Pedrayo

La estructura del vídeo lleva a los dirigentes populares desde distintos puntos de las cuatro provincias hasta un destino común. El recorrido concluye con el encuentro entre Alfonso Rueda y el presidente provincial del PP de Ourense, Luis Menor, en las proximidades de la casa de Otero Pedrayo.

La escena final busca proyectar la imagen de un partido unido y mostrar la fortaleza de la organización, con sus representantes trabajando juntos por «un único objetivo: Galicia».

A lo largo de la grabación, los dirigentes populares buscan las señales que deben seguir para avanzar por el que consideran el «buen camino». Diego Calvo, por ejemplo, comienza su trayecto después de recibir una llamada de Alfonso Rueda y se dispone a recorrer «el sendero de la estabilidad y el ‘sentidiño’».

La pieza incluye además una referencia especial a la ciudad de Lugo, donde Elena Candia accedió a la alcaldía hace más de dos meses mediante una moción de censura. Los populares sostienen que la regidora continúa trabajando para sacar a la ciudad de la situación de parálisis en la que, según su valoración, se encontraba.

Con este vídeo, el PPdeG trata de transmitir una imagen de unión y trabajo en equipo que, según afirma, lo diferencia del resto de formaciones políticas.

Noticias relacionadas

El mensaje en positivo se contrapone de nuevo a quienes, en palabras de los populares, «dicen no» y se oponen por sistema a cualquier iniciativa. Esta idea queda representada en la aparición del presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, que luce unos calcetines relacionados con el hilo conductor de la grabación.

Fuente: El Correo Gallego