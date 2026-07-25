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El tiempo en A Coruña: la inestabilidad se irá retirando con el avance del día

Este sábado, Día de Galicia, todavía persistirá cierta inestabilidad atmosférica con nubes y alguna llovizna, pero se irán abriendo claros a lo largo de la jornada

Nubes en el cielo.

Nubes en el cielo. / Gus de la Paz

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RAC

MeteoGalicia señala en su predicción que este sábado, Día de Galicia, todavía persistirá cierta inestabilidad atmosférica, que se irá retirando hacia el este con el avance del día.

La jornada festiva comenzará con intervalos nubosos y alguna llovizna, aunque se irán abriendo claros con el avance de la mañana.

Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, con termómetros que se moverán entre los 18º y los 23º, mientras que el viento soplará de componente norte, flojo por la mañana, moderado por la tarde.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 18º 23º
  • Lugo 13°C 24°C
  • Vigo 16°C 26°C
  • Ferrol 16°C 23°C
  • Santiago 14°C 24°C
  • Pontevedra 16°C 28°C
  • Ourense 14°C 28°C

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