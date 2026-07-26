Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Análisis de la propiedad inmobiliaria de A CoruñaEditorial: Una ley necesaria si es leyAcademias de disciplinas aéreas de A CoruñaAmistoso: Oviedo 0 - 0 DéporFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin

Encuesta

Casi el 72% del personal del Estado en Galicia tiene un nivel avanzado de gallego

El Gobierno central reitera su compromiso con la lengua cooficial de la comunidad y señala que 4 de cada 10 de sus empleados la usan de forma habitual en su puesto de trabajo

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, con el el secretario general de la Delegación del Gobierno, Alberto de la Fuente, y el consejero técnico Daniel Martínez.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, con el el secretario general de la Delegación del Gobierno, Alberto de la Fuente, y el consejero técnico Daniel Martínez. / FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. S. C.

Santiago

Casi el 72% del personal de la Administración General del Estado (AGE) en Galicia acredita un nivel Celga 4 (avanzado) o superior de gallego y el 43% lo emplea de forma habitual en su puesto de trabajo, según la primera encuesta del uso y conocimiento de la lengua gallega en esta administración.

Así lo ha destacado este domingo el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien se ha reunido con el secretario general de la Delegación del Gobierno, Alberto de la Fuente, y con el conselleiro técnico Daniel Martínez para analizar los resultados de esta primera encuesta, en la que participaron 1.692 empleados públicos de todos los ministerios con presencia en la comunidad.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado remitido a los medios, casi el 72% del personal acredita un nivel Celga 4 o superior, mientras que las competencias de comprensión oral y escrita alcanzan niveles «muy elevados».

Además, el 43% del personal emplea el gallego de forma habitual en su puesto de trabajo, porcentaje que aumenta entre quien presta atención directa a la ciudadanía.

Blanco considera que estos resultados son «una muestra del compromiso del Gobierno y de la Administración General del Estado con la lengua propia de Galicia y los derechos lingüísticos» de los gallegos.

Un «derecho» de la ciudadanía

«La ciudadanía tiene derecho a relacionarse con la Administración en gallego y debemos seguir trabajando y mejorando para que ese derecho se ejerza con plena normalidad en todos los servicios públicos», ha dicho.

Noticias relacionadas y más

En ese sentido, ha señalado que Delegación del Gobierno seguirá impulsando medidas para favorecer el uso cotidiano del gallego, con formación oral y escrita, recursos lingüísticos para el personal y una cultura organizativa que contribuya a la normalización de la lengua en el ámbito administrativo.

Fuente: Faro de Vigo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tráfico blindará las carreteras gallegas con controles de alcohol y drogas: dónde se harán y a qué horas
  2. El mapa de los 928 positivos en Galicia en solo una semana: la DGT destapa las provincias con más riesgo al volante
  3. Unas orcas hunden un velero a 1,3 millas de Estaca de Bares, en el norte de la provincia de A Coruña
  4. Jacobo (36 años, vecino de Vigo) condujo sin carné desde los 15 años y pasó ocho en la cárcel: «Yo tuve suerte, otros no llegan a contarlo»
  5. Galicia, en rojo por el mal estado de sus vehículos: uno de cada cuatro suspende la ITV
  6. El tiempo en A Coruña: un embolsamiento de aire frío en altura deja este viernes un tiempo inestable
  7. Neumáticos al límite y marcas blancas, los indicadores de la crisis en los talleres de Galicia
  8. La Asociación Érguete en Galicia transforma condenas en segundas oportunidades a través de la educación vial

Continúa la búsqueda de la desaparecida en Lugo desde el martes: la Policía se enfoca en zonas conocidas de la joven con la ayuda de la familia

Continúa la búsqueda de la desaparecida en Lugo desde el martes: la Policía se enfoca en zonas conocidas de la joven con la ayuda de la familia

Casi el 72% del personal del Estado en Galicia tiene un nivel avanzado de gallego

Casi el 72% del personal del Estado en Galicia tiene un nivel avanzado de gallego

Galicia inicia la semana con avisos por altas temperaturas: la mayoría de la comunidad superará los 30 grados

Galicia inicia la semana con avisos por altas temperaturas: la mayoría de la comunidad superará los 30 grados

Más de un centenar de concellos gallegos carece de plan de protección ante los incendios pese a estar en zonas declaradas de alto riesgo

El tiempo en A Coruña: tiempo estable este domingo con pocas nubes en el cielo

La Xunta activa el aviso amarillo por calor en el noroeste de A Coruña

Feijóo llama desde Santiago a ser "responsables" ante los incendios y "refrescar el ambiente político": "Todos somos uno"

Pontón saca peito no Día da Patria pola «vitoria social» de Altri e reivindica «unha sociedade que quere vivir en galego»

Pontón saca peito no Día da Patria pola «vitoria social» de Altri e reivindica «unha sociedade que quere vivir en galego»
Tracking Pixel Contents