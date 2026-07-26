Continúa la búsqueda de la desaparecida en Lugo desde el martes: la Policía se enfoca en zonas conocidas de la joven con la ayuda de la familia

La búsqueda de la joven desaparecida en Lugo el pasado martes, 21 de julio, continúa este fin de semana en el entorno del río Miño de la capital provincial. La Policía Nacional está realizando una búsqueda más "discreta" en entornos conocidos por la desaparecida, para lo que ha incorporado a familiares de esta y ha reducido la presencia uniformada. El lunes, reforzarán el dispositivo con más agentes.

La asociación SOS Desaparecidos activó a inicios de esta semana una alerta por la desaparición de Carmen L. R., una joven de 24 años, un caso que la entidad ha calificado de "alta vulnerabilidad". A su vez, la familia de la víctima hizo una denuncia ante la Policía Nacional, que comenzó el martes la búsqueda de la joven, vista por última vez en el barrio de A Milagrosa.

Fuentes policiales han detallado que, desde que se puso en conocimiento el caso, se han valorado todas las hipótesis, aunque la principal ahora es la de desaparición voluntaria. El día anterior, el lunes, ya había hecho un "amago de desaparición", aunque entonces fue hallada por los agentes y puesta a disposición de sus familiares.

La Policía Nacional arrancó el dispositivo de búsqueda en un entorno más amplío con Unidades de Caballería. El jueves, sumaron drones por las vías aérea y acuática y acotaron la búsqueda al entorno del río, entre el Carrefour y la Fábrica de la Luz.

Por ahí ha continuado el dispositivo este fin de semana. Sin embargo, tanto sábado como domingo, han reducido la presencia uniformada de agentes para que la búsqueda sea más "discreta", motivo por el que también han incorporado a familiares a estas tareas. Estas se están desarrollado por el entorno "conocido por ella", según han incidido las mismas fuentes policiales consultadas por Europa Press.

Descripción de la desaparecida

Según la información difundida por SOS Desaparecidos, Carmen mide aproximadamente 1,65 metros de altura, tiene complexión delgada, pelo moreno y ojos azules. En el momento de su desaparición vestía el uniforme de trabajo de Carrefour, un dato que podría facilitar su identificación.

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La entidad ha hecho un llamamiento para que cualquier persona que pueda haber visto a la joven o disponga de alguna información relevante la haga saber. Pueden contactar con SOS Desaparecidos a través del teléfono 868 286 726 o del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es, además de comunicar cualquier pista a la Policía Nacional, la Guardia Civil o los servicios de emergencias.

Fuente: El Correo Gallego