El presidente del CES apela a atajar los «abusos» en las bajas laborales

El presidente del Consello Económico e Social de Galicia, Manuel Pérez, ha apelado este domingo a la necesidad de abordar los «abusos» que se hacen de las bajas laborales, y no solo por la sostenibilidad del empresariado, sino del propio sistema de la Seguridad Social. Eso sí, además de pasar por la concienciación de los empleados, en el proceso es imprescindible que las administraciones tomen medidas para agilizar los procesos sanitarios y reducir las listas de espera, que también son parte del problema.

Lo hizo durante una entrevista concedida a la Cadena Ser, en la que, preguntado sobre el plan del Gobierno gallego para reducir las bajas laborales de larga duración, Pérez puntualizó que «un tema es el uso y otra cosa, el abuso». Para él, no cabe duda de que la Incapacidad Temporal se deriva de una «necesidad» y que es un «derecho» de los trabajadores cuando no pueden acudir a su puesto, pero igual que con muchas otras situaciones, tambien el sistema registra abusos «importantes», que es donde hay que actuar con más inspectores médicos y mayor control.

No por nada, tal y como se recoge en la memoria del CES del año pasado, ha recordado, la media de la duración de las bajas laborales en Galicia supera en 27 días la estatal: es de 78,9 días frente a los 51,9 del conjunto del país. Además, continuó, «las bajas derivadas de contingencias profesionales, fundamentalmente de accidentes de trabajo, duran entre 18 y 19 días menos», una situación a la que hay que hacer frente porque ni el empresariado ni el sistema de la Seguridad Social pueden soportarlo. «Estas personas que están cometiendo abusos [del sistema de bajas] están perjudicando a toda la ciudadanía», aseveró.

Eso sí, para ello también hay que «agilizar» la sanidad, explicó, señalando cómo influyen las largas listas de espera en la duración de las bajas. «Tiene que haber, primero, una respuesta de los propios trabajadores y del mundo empresarial», pero «también las administraciones necesitan adoptar medidas para evitar que se alargue el proceso de incapacidad temporal» de forma innecesaria.

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Al hilo, cuestionado sobre si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se equivocó en referirse al absentismo laboral como un cáncer, se mostró seguro de que se refería a los «caraduras» que abusan del sistema.

Fuente: Faro de Vigo