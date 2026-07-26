El tiempo en A Coruña: tiempo estable este domingo con pocas nubes en el cielo

Este domingo se espera tiempo más estable que en las jornadas anteriores, con pocas nubes en el cielo.

MeteoGalicia señala en su predicción que la situación todavía será algo indefinida debido a las altas presiones centradas en las Azores, con la comunidad ya en el límite de su radio de acción.

Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, hasta los 16º, mientras que las máximas se quedarán en los 23º.

Los vientos soplarán flojos, de componente norte en general.

Aviso amarillo en el noroeste de A Coruña por calor

La Xunta ha activado un aviso amarillo por altas temperaturas debido a la entrada de una masa de aire cálido procedente del norte de África. En A Coruña, afectatará a cerca de cuarenta localidades. Entre ellas, A Coruña, Ferrol, Arteixo, Carballo, Narón, Oleiros, Betanzos, Pontedeume, Sada y Valdoviño.

La Consellería de Sanidade advierte de que la exposición a temperaturas excesivas puede provocar mareos, cansancio, debilidad, calambres musculares, deshidratación, insolación, síncopes y golpes de calor. El riesgo es mayor para los mayores de 65 años, los menores de cuatro —especialmente los bebés—, las personas con enfermedades crónicas, quienes toman determinados medicamentos y quienes trabajan o practican deporte durante varias horas en el exterior.

Recomendaciones

Recomienda también beber líquidos con frecuencia, aunque no se tenga sed; evitar el alcohol, las bebidas muy azucaradas y las comidas copiosas; consumir frutas y verduras; utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, y permanecer en espacios ventilados, acondicionados o a la sombra. También aconseja reducir la actividad física y evitar salir durante las horas centrales del día.

En las viviendas, se recomienda ventilar durante las horas más frescas y mantener durante el día las persianas bajadas. Sanidade recuerda además que nunca se debe dejar a niños, mayores o animales dentro de un vehículo estacionado y cerrado.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: