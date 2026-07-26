El tiempo en A Coruña: tiempo estable este domingo con pocas nubes en el cielo
Se esperan temperaturas de entre 16º y 23º. La Xunta ha activado un aviso amarillo debido a la entrada de aire cálido procedente del norte de África
Este domingo se espera tiempo más estable que en las jornadas anteriores, con pocas nubes en el cielo.
MeteoGalicia señala en su predicción que la situación todavía será algo indefinida debido a las altas presiones centradas en las Azores, con la comunidad ya en el límite de su radio de acción.
Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, hasta los 16º, mientras que las máximas se quedarán en los 23º.
Los vientos soplarán flojos, de componente norte en general.
Aviso amarillo en el noroeste de A Coruña por calor
La Xunta ha activado un aviso amarillo por altas temperaturas debido a la entrada de una masa de aire cálido procedente del norte de África. En A Coruña, afectatará a cerca de cuarenta localidades. Entre ellas, A Coruña, Ferrol, Arteixo, Carballo, Narón, Oleiros, Betanzos, Pontedeume, Sada y Valdoviño.
La Consellería de Sanidade advierte de que la exposición a temperaturas excesivas puede provocar mareos, cansancio, debilidad, calambres musculares, deshidratación, insolación, síncopes y golpes de calor. El riesgo es mayor para los mayores de 65 años, los menores de cuatro —especialmente los bebés—, las personas con enfermedades crónicas, quienes toman determinados medicamentos y quienes trabajan o practican deporte durante varias horas en el exterior.
Recomendaciones
Recomienda también beber líquidos con frecuencia, aunque no se tenga sed; evitar el alcohol, las bebidas muy azucaradas y las comidas copiosas; consumir frutas y verduras; utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, y permanecer en espacios ventilados, acondicionados o a la sombra. También aconseja reducir la actividad física y evitar salir durante las horas centrales del día.
En las viviendas, se recomienda ventilar durante las horas más frescas y mantener durante el día las persianas bajadas. Sanidade recuerda además que nunca se debe dejar a niños, mayores o animales dentro de un vehículo estacionado y cerrado.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 16º 23º
- Lugo 12°C 26°C
- Vigo 14°C 26°C
- Ferrol 15°C 22°C
- Santiago 13°C 25°C
- Pontevedra 14°C 28°C
- Ourense 13°C 31°C
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