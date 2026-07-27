Rueda avanza que sí acudirá a la comisión bilateral para negociar el traspaso de la AP-9 a Galicia: «Es nuestra obligación»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado este lunes que su Ejecutivo sí acudirá a la Comisión Mixta de Transferencias para negociar el traspaso de la Autopista del Atlántico (AP-9) a la comunidad autónoma. Lo ha hecho a preguntas de los medios, después de que la semana pasada el Congreso aprobase definitivamente la ley orgánica que permite transferir a Galicia la titularidad de la vía, las competencias sobre la concesión y sus funciones y servicios. La norma, aprobada con el rechazo del PP tras descartarse las enmiendas que había introducido en el Senado, no hace efectivo automáticamente el traspaso, sino que abre una negociación entre el Estado y la Xunta para concretar las condiciones, los medios y la financiación que lo acompañarán.

Tras la rueda de prensa posterior al Consello de Goberno, el presidente autonómico aseguró que es su «obligación» negociar con el Gobierno central las condiciones del traspaso, aunque ya ha advertido que volverán a reclamar «exactamente lo mismo» que al principio del proceso: «O se garantiza la financiación correspondiente, o Galicia no puede aceptar esta transferencia» que implicaría «someter a los gallegos al riesgo de tener que pagar 2.600 millones de euros».

«Galicia no quiere más que los demás, pero no aceptará menos»

Así, en línea con lo reclamado en otras ocasiones, por ejemplo, con la transferencia de la gestión y ordenación del litoral, Rueda ha asegurado que Galicia «quiere exactamente lo mismo» que otras comunidades autónomas como Cataluña o País Vasco. «No quiere más, pero no va a admitir mucho menos, que es lo que supone el acuerdo del Congreso», a su juicio «absolutamente diferente» de lo que se aprobó en su día por unanimidad en el Parlamento gallego.

Por lo tanto, el Gobierno gallego si se sentará a negociar con el Ejecutivo central la tan esperada transferencia, aunque lo hará, en principio, sin mover posiciones.