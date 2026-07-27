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Rueda reconoce que las "causas climáticas" influyen en los incendios forestales, pero pide "actuar" en vez de "teorizar"

El presidente de la Xunta insiste en que afectan otros condicionantes como la limpieza de los montes

Vista del humo del incendio forestal, a 27 de julio, en Mijares, Ávila,

Vista del humo del incendio forestal, a 27 de julio, en Mijares, Ávila, / Alberto Ortega

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Belén Teiga

Santiago

Las causas de los incendios forestales que está sufriendo buena parte de España son, en palabras del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "múltiples". Entre ellas, asegura, están las razones "climáticas", aunque insiste en que lo más importante ahora es "adoptar decisiones" y actuar, en vez de "teorizar". "No niego que estos incendios donde hay auténticas e incontrolables explosiones, antes no sucedían y, por tanto, estas temperaturas tan altas que antes no veíamos influyen", apuntó.

"Las causas climáticas influyen e influyen otros condicionantes, como la necesidad de limpieza", respondió a preguntas de los medios de comunicación sobre la situación de los fuegos de Madrid, Ávila y Toledo, que afectan ya a 77.000 hectáreas, o los de Castellón con 7.200 hectáreas arrasadas por las llamas.

Rueda defendió, así, que es necesario dar pasos más allá "de teorizar", usando como ejemplo el anuncio hecho el pasado año por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de impulsar un pacto de estado ante la emergencia climática, sin que se haya concretado en ningún "avance". Todo ello, concluyó, "mientras lo concreto, a veces, está parado".

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Situación en Galicia

"No estamos, por desgracia, libres de los incendios en ninguna comunidad, pero hay que ir avanzando", agregó el mandatario gallego. Así, sacó pecho, entre otras cuestiones, por el incremento de efectivos en el territorio gallego.

Fuente: El Correo Gallego

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