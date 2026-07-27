El techo de gasto de 2027 superará por primera vez en la historia los 15.000 millones de euros

Por primera vez en la historia, la Xunta dispondrá de más de 15.000 millones de euros para gastar el año que viene. Y eso a pesar de que es el primer ejercicio desde la pandemia que Galicia no cuenta con fondos europeos. Así lo han anunciado este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y su conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, después de aprobar en el Consello de Goberno el techo de gasto de la comunidad de 2027. Se trata de un paso imprescindible para elaborar los presupuestos en "tiempo y forma" y aprobarlos antes de que finalice el año, con el objetivo de tenerlos listos en octubre.

La Xunta dispondrá, concretamente, de 15.022 millones de euros para gastar en 2027, de modo que el límite de gasto de la comunidad para el año que viene superará en 782 millones el actual, esto es, aumentará en 5,5% más. "Somos capaces de compensar con fondos ordinarios la finalización de los fondos europeos"; celebró el conselleiro de Facenda al respecto, tras recordar que este año se termina el Plan de Recuperación y Resiliencia financiado con los fondos Next Generation a raíz de la pandemia.

En cuanto a las previsiones macroeconómicas de la comunidad, la Xunta mejora nuevamente la estimación del crecimiento del Producto Interior Bruto para 2027, encadenando "siete años consecutivos" de incrementos, y reducir su deuda neta por un cuarto año consecutivo. Así, esperan que la economía gallega aumente, en general, un 2,1%, aunque tal y como recordó el presidente, desde su Ejecutivo siempre hacen estimaciones "conservadoras" y "a la baja", que después se pueden "modificar al alza".

Respecto a la tasa de paro, que lleva tres años estabilizada por debajo del 10%, el Gobierno autonómico estima que el año que viene se quedará por debajo del 8%, hasta el 7,7%, frente a la estimación del 8,1% de este ejercicio.

Todo ello en un contexto de incertidumbre global, en parte por los conflictos en Oriente Medio pero también por la guerra comercial por los aranceles impuestos por Estados Unidos, que pueden aumentar; y también de incertidumbre en la política española, con los presupuestos generales del Estado prorrogados desde 2023 o una senda de estabilidad aún sin aprobar.

Con el objetivo de poder aprobar los presupuestos de la comunidad antes de que finalice el año, el techo de gasto será remitido próximamente al Parlamento para su debate.

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