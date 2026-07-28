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Sostenibilidad

Galicia logra mejorar la tasa de reciclaje al alcanzar el 30 por ciento de los residuos

La Xunta destaca que la comunidad «se consolida» entre las «más eficientes» en la gestión de desechos municipales con una mejora de diez puntos

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en Leiro.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en Leiro. / FDV

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R. S. C.

Santiago

Los gallegos son cada vez más conscientes de la relevancia de reciclar. Lo demuestran los datos facilitados este martes por la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, quien destaca que Galicia se consolida como «una de las comunidades más eficientes en la gestión de residuos municipales con una mejora que ronda los diez puntos en la tasa de reciclaje».

Así lo explicó durante una visita a la Mancomunidad del Ribeiro, avanzando los datos remitidos por su departamento al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para su inclusión en la memoria anual de generación y gestión de residuos. Estos indican, recalca, una «importante evolución de Galicia en la consecución de los objetivos establecidos por la Unión Europea».

En concreto, las cifras correspondientes al ejercicio de 2024, las últimas disponibles, estiman «una mejora de hasta 10 puntos en la tasa de reciclado, que pasaría del 20% al 30%», de acuerdo con los datos de la Administración gallega, y Galicia se situaría de esa forma en «una posición destacada a nivel nacional y ascendiendo diez puestos en el ranking» autonómico.

Hacia los objetivos europeos

Vázquez resaltó que la evolución en la consecución de los objetivos europeos se debe en especial al incremento del 50% en la eficacia de la separación de origen en la recogida selectiva. Al respecto, la Xunta apunta que también en este apartado Galicia «mejora significativamente» su posición relativa, situándose entre las siete comunidades con mejores resultados en este campo al pasar de una tasa del 16% a una del 24%, lo que supondría un incremento del 50% en la eficacia de la separación en origen.

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En el tocante a la tasa de vertido, Galicia, con un 33%, también se consolida, según destacan desde el Ejecutivo gallego, entre las comunidades con menor dependencia del vertedero y se sitúa además muy por debajo del promedio nacional, que suele estar por encima del 50%. Para la Xunta, además, el dato funciona como un «buen indicador» de cara al cumplimiento del objetivo establecido para 2025 de un 40% de residuos destinados a vertedero.

Fuente: Faro de Vigo

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