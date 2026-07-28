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Lugo se queda sin la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, que se adjudica Zaragoza

El Gobierno local de Lugo ha lamentado el «desprecio» del Gobierno al dejar fuera la candidatura gallega y alega criterios «políticos» en la elección

Pedro Sánchez, este martes.

Pedro Sánchez, este martes. / Efe / Mariscal

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R. S. C.

Santiago

Será Zaragoza, y no Lugo, la ciudad que albergará la nueva sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), en línea con un «proceso de desconcentración» de los organismos públicos. Así lo anunció este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En total, eran ocho las ciudades —Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León, Oviedo y Lugo— que optaban a albergar el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad que se convertirá en punto de referencia en coordinación ante futuras crisis sanitarias.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, celebró en una publicación en X el anuncio de la nueva sede, de entre las ocho «candidaturas magníficas», y explicó que la decisión de elegir Zaragoza ha estado basada en «unos criterios objetivos y concurrentes».

No opinan lo mismo en el Gobierno local de Lugo. El Consistorio ha lamentado el «desprecio» del Gobierno al dejar fuera la candidatura gallega, que, argumentan, reunía méritos objetivos, capacidad técnica y un amplio respaldo institucional, para designar a la capital aragonesa como sede por «criterios políticos».

Decepción

En Granada y León se sumaron a la decepción y los segundos hablan de «injusticia». En lo que respecta a Oviedo, su regidor, Alfredo Canteli, ha asegurado que la elección de la capital aragonesa es «fruto de la inacción del Gobierno regional» de Asturias.

Por su parte, la Región de Murcia ha felicitado a Zaragoza y ha ofrecido su colaboración en el proceso de creación y desarrollo de la entidad, pero ha reivindicado la calidad de su candidatura por su «capacidad científica, docente, investigadora y logística».

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En cuanto al presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha celebrado como «histórica» la elección de Zaragoza como sede de la AESAP, porque supondrá «un antes y un después» para la sanidad aragonesa y española.

Fuente: Faro de Vigo

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