El PPdeG urge agilizar el trabajo sobre el Pacto pola Lingua y el PSdeG lo emplaza a septiembre

PPdeG y PSdeG se han vuelto a reunir este martes en el Parlamento en el marco de los encuentros de trabajo de los grupos en la Cámara para analizar la propuesta de actualización del Plan Xeral de Normalización Lingüística de 2004 presentado por la Xunta y a la que, de nuevo, no ha asistido el BNG.

Por parte del Grupo Popular repitieron los diputados Carmen Pomar y José Luis Ferro, al igual que la socialista Silvia Longueira, mientras que el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, no ha acudido en esta ocasión.

Tras este segundo encuentro, fuentes populares han asegurado que los diputados del PPdeG han trasladado en la reunión la necesidad de «agilizar» el trabajo para concluir el documento antes de la elaboración de los presupuestos, mientras que Silvia Longueira ha advertido que el plan «no puede cerrarse con prisas en agosto», criticando que el PP «no fue capaz de sacarlo adelante en 17 años de gobierno».

Así, la diputada del PSdeG ha propuesto «métodos de escucha activa» y ha avanzado que durante el próximo mes se reunirá con diferentes entidades y sectores relacionados con la lengua gallega con el objetivo de «elaborar un documento con bases sólidas» que pueda estar listo en septiembre.

En la agenda, según ha detallado el PSdeG, figuran encuentros con la Real Academia Galega, el Consello da Cultura Galega, Nova Escola Galega y asociaciones de madres y padres, así como con representantes del sector audiovisual, al editorial y la profesionales de ámbitos como la ciencia o la abogacía.

Además, mantendrán reuniones con responsables de Cultura de las ejecutivas provinciales del PSdeG con la idea de llegar al mes de septiembre con un texto «trabajado y contrastado» y no, ha añadido, «con una respuesta improvisada».

«Parones estivales»

Por el contrario, el Grupo Parlamentario Popular propone planificar encuentros tanto para esta semana como para la siguiente, con el objetivo de «activar el trabajo» de forma urgente y «evitar posponer las negociaciones hasta septiembre».

Para el PPdeG, la finalidad de tratar de agilizar los plazos responde a que en ese mes el Gobierno gallego ya estará inmerso en la elaboración de las cuentas para 2027, por lo que ven «necesario» cerrar antes el texto definitivo con las sugestiones de los grupos.

Por todo ello, estas mismas fuentes han defendido que mantienen su postura de que el Pacto pola Lingua «no puede entender de parones estivales ni de interese particulares» porque, han añadido, «es una prioridad absoluta y una verdadera cuestión de país».

Fuente: Faro de Vigo