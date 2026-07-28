El tiempo en A Coruña: un episodio de calor subirá los termómetros hasta los 27º
Se espera una jornada soleada tras el paso de las brumas matinales
Un nuevo episodio de calor subirá las temperaturas máximas este martes en A Coruña hasta los 27 grados, mientras que las mínimas se quedarán en los 17 grados. Será una jornada con predominio de cielos despejados o pocos nublados en general tras el paso de las brumas matinales.
En zonas del interior y el suroeste de la provincia de A Coruña, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por calor, mientras que en zonas del río Miño en Ourense y Pontevedra las máximas podrán alcanzar los 39 y 37 grados respectivamente, por lo que se ha activado una alerta naranja a partir de las 15.00 horas.
Efectos y recomendaciones
La exposición a temperaturas excesivas puede provocar problemas de salud como mareo, cansancio, debilidad, fatiga y calambres musculares, síncope, deshidratación, insolación y golpe de calor.
Los principales grupos de riesgo son personas mayores de 65 años y menores de 4 años, especialmente los bebés de menos de un año; con patologías previas o que tomen determinados fármacos; mayores que viven solos; personas en riesgo que viven en viviendas mal acondicionadas; con exceso de peso o peso excesivamente bajo, y trabajadores, deportistas y otros que pasan varias horas en exteriores.
Sanidade recomienda beber más líquidos sin esperar a tener sed y evitar las bebidas calientes, alcohólicas, café, té o refrescos; aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas; evitar comidas copiosas; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, así como sombrero, gafas de sol y protector solar.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 17º 27º
- Lugo 16°C 34°C
- Vigo 19°C 28°C
- Ferrol 17°C 32°C
- Santiago 17°C 33°C
- Pontevedra 19°C 32°C
- Ourense 13°C 31°C