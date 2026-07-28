El tiempo en A Coruña: un episodio de calor subirá los termómetros hasta los 27º

Un nuevo episodio de calor subirá las temperaturas máximas este martes en A Coruña hasta los 27 grados, mientras que las mínimas se quedarán en los 17 grados. Será una jornada con predominio de cielos despejados o pocos nublados en general tras el paso de las brumas matinales.

En zonas del interior y el suroeste de la provincia de A Coruña, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por calor, mientras que en zonas del río Miño en Ourense y Pontevedra las máximas podrán alcanzar los 39 y 37 grados respectivamente, por lo que se ha activado una alerta naranja a partir de las 15.00 horas.

Efectos y recomendaciones

La exposición a temperaturas excesivas puede provocar problemas de salud como mareo, cansancio, debilidad, fatiga y calambres musculares, síncope, deshidratación, insolación y golpe de calor.

Los principales grupos de riesgo son personas mayores de 65 años y menores de 4 años, especialmente los bebés de menos de un año; con patologías previas o que tomen determinados fármacos; mayores que viven solos; personas en riesgo que viven en viviendas mal acondicionadas; con exceso de peso o peso excesivamente bajo, y trabajadores, deportistas y otros que pasan varias horas en exteriores.

Sanidade recomienda beber más líquidos sin esperar a tener sed y evitar las bebidas calientes, alcohólicas, café, té o refrescos; aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas; evitar comidas copiosas; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, así como sombrero, gafas de sol y protector solar.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: