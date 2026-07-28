"La vida en comunidad es una de las claves de la longevidad gallega"

Galicia es uno de los territorios europeos que más interés despierta por la longevidad de su población. ¿Cuál es el secreto? Esa es la pregunta que intenta responder el libro Galicia Vive+, una obra colectiva que reúne a especialistas en genética, medicina, inmunología, investigación biomédica y ciencias del comportamiento para analizar las claves de una vida más larga y saludable. La publicación, que se presenta este martes a las ocho de la tarde en el Hostal dos Reis Católicos en Santiago, explora los factores que han convertido a Galicia en un laboratorio natural de longevidad. No es solo cuestión de genética y biología: los hábitos, el entorno y los vínculos sociales también pueden ser determinantes para disfrutar de una vida más extensa con calidad. Su coordinadora, María Pilar Rodríguez Ledo, médico de familia, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y del Comité Territorial de Ética de la Investigación de Santiago-Lugo, comparte en esta entrevista algunas de esas claves.

¿Qué encontrará el lector en esta obra y qué aporta sobre un tema que despierta tanto interés como el de poder vivir más y mejor?

Es un libro que mira la longevidad desde el inicio de la vida, mucho antes de cumplir los 100 años. Observa la evolución vital desde que empezamos, siendo niños, a jugar al aire libre o a compartir en familia desde la mesa, y aborda algo que en Galicia hemos sabido hacer: cómo lograr que las distintas generaciones vivan de la mejor manera posible para tener una vida plena y funcional el mayor tiempo posible. Se habla de biomarcadores y de genética, pero sobre todo de las personas y las familias, de cómo proteger la salud a través de la nutrición, el ejercicio físico, la vida saludable, los lazos familiares o la red social de apoyo de las personas. El libro intenta transmitir las lecciones aprendidas por nuestros mayores durante años como un legado para las nuevas generaciones.

¿Qué hace que Galicia sea tan singular respecto a otras regiones de España o Europa en cuanto a esperanza y calidad de vida?

Uno de los aspectos que la sitúan en esa posición es que todavía se preservan muchas cosas naturales. Tenemos una tierra extraordinariamente hermosa en la que no solo son patrimonio las montañas, las rías y los bosques, sino la gente y la manera de vivir. Todavía hay mercados de proximidad en muchos lugares y se ha mantenido la actividad física, no solo vinculada al deporte y al ejercicio en el gimnasio, sino con el trabajo de las personas mayores en el campo y lejos del sedentarismo de nuestra sociedad actual. Y, además, es un lugar donde todavía hay comunidad, las familias se siguen encargando de sus familiares más longevos, los mayores siguen saliendo a jugar a las cartas o al dominó a los bares y cantinas con otros compañeros. Tenemos una comunidad que llena la afectividad y el objetivo vital de las personas.

Dieta, entorno y vínculos sociales

¿Tiene Galicia una receta propia para vivir más años con calidad?

Lo que aprendemos a diario de las generaciones más mayores es que hay que vivir la vida plenamente, pero prestando atención a la salud. Y esa salud muchas veces está en nuestro propio territorio, en la dieta atlántica, rica en alimentos de calidad poco procesados que no necesitan grandes métodos de cocina que los perviertan; en el entorno que nos regala Galicia, con sus campos, bosques y playas; y en la forma de relacionarnos y la familia. Disfrutar de nuestro territorio y de las personas que vivimos en él es una lección que podemos aprender de nuestros mayores.

¿Los hábitos y el ritmo de vida actuales pueden hacer peligrar la fama de longeva que tiene Galicia?

Esos factores amenazan tanto nuestra sociedad como las colindantes. Por eso, debemos saber aprovechar lo bueno que tenemos y que revierte en mayor calidad de vida. Por eso, Galicia Vive+ no es solo un libro sobre longevidad, es un homenaje a las personas que hacen de Galicia ese lugar excepcional para vivir más y con más funcionalidad.

Más allá de sumar años, ¿cómo podemos ponerle vida a esos años?

Hay que aprender qué factores determinan nuestra salud de forma positiva y cuáles influyen de forma más negativa y nos exponen a riesgos. La vida saludable, el propósito vital y la red familiar nos acompañan en ese trayecto de ponerle vida a los años. Y eso debemos aprenderlo desde el inicio, porque empieza mucho antes de ser longevos.

"Galicia tiene tasas de soledad no deseada inferiores a otros lugares"

El capital social puede ser tan importante como la alimentación o el ejercicio físico?

Lo que está claro es que la soledad no deseada es uno de los mayores males que aquejan la vida actual y Galicia todavía tiene tasas inferiores a otros lugares, lo que refleja su importancia. Es una manera distinta de vivir la vida, en comunidad y compañía. Sabemos que el ser humano es social por definición.

¿Qué le diría a un joven que piensa que todavía tiene mucho margen para cuidar la longevidad?

La longevidad empieza en la infancia, con la alimentación, la educación, la familia, la forma en la que nos relacionamos, cómo cuidamos a los demás y nos dejamos cuidar. Hay que empezar a trabajar por ella desde que nacemos. Si educamos al niño en unas condiciones de vida saludable le estaremos dejando un gran legado. Y eso es lo que intenta transmitir también este libro.

"Si educamos a los niños en hábitos saludables le dejaremos un gran legado"

La vida plena puede estar en nuestras manos

¿Nuestros hábitos pueden llegar a pesar más que la genética?

La genética no lo es todo. Es importante, al igual que los biomarcadores, la plasticidad biológica o la microbiota, pero tenemos la que tenemos. Lo que no podemos hacer es reforzar la carga genética no favorable con aspectos que elegimos y nos pueden ayudar a tener esa vida plena. Ahí es donde tenemos que hacer énfasis con las nuevas generaciones, enseñarles donde está el valor de la vida plena y funcional.

Portada del libro, en el que participan una decena de referentes científicos / Cedida

Vivimos en una sociedad acelerada y agotada. ¿El estrés es enemigo de la longevidad?

Tanto la salud física como la mental y la emocional son aspectos importantes. Y no es solo tener estrés o no tenerlo, que a veces no depende de nosotros, es cómo gestionamos las cosas para que no revierta en un daño para nosotros.

¿Los centenarios dejarán de ser la excepción en no muchos años?

Lo que marcará la diferencia será poder llegar en unas buenas condiciones vitales a mayor edad. No habremos alcanzado el éxito si no dotamos de vida los años y solo los cumplimos. Todos queremos vivir más, pero con buena salud.

¿Qué papel puede jugar la inteligencia artificial en la longevidad?

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Toda herramienta que contribuya a mejorar nuestra calidad de vida y funcionalidad será bienvenida., pero debe acompañarse de inteligencia natural para llegar al objetivo, que es vivir más y mejor.

Fuente: El Correo Gallego