La Xunta compromete 28,8 millones para 149 grupos y proyectos científicos gallegos

La Xunta concedió 28,83 millones de euros para financiar 149 grupos y proyectos de investigación de las universidades públicas, centros del CSIC e institutos de investigación sanitaria de Galicia. Las ayudas, distribuidas en varias anualidades entre 2026 y 2030, buscan consolidar los equipos científicos más competitivos, impulsar grupos con capacidad de crecimiento y respaldar a investigadores con una trayectoria considerada excelente.

La resolución publicada este martes en el Diario Oficial de Galicia reparte 24,64 millones entre las tres universidades públicas gallegas y otros 4,19 millones entre organismos científicos y fundaciones de investigación biomédica. La convocatoria había sido abierta en enero y se resolvió mediante concurrencia competitiva, tras la evaluación de las solicitudes presentadas.

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) es la institución que concentra una mayor cantidad: recibirá 12,43 millones de euros para 65 grupos y proyectos, algo más del 50% de todo el dinero reservado a las universidades públicas. La Universidade de Vigo captará 7,28 millones para 35 ayudas, mientras que la Universidade da Coruña obtendrá 4,93 millones para 27.

Tipos de ayudas

El grueso de los fondos se dirige a los denominados grupos de referencia competitiva, es decir, equipos ya consolidados y con una actividad científica acreditada. La Xunta concede en esta categoría 55 ayudas por un importe conjunto de 19,19 millones de euros. De ellas, 49 corresponden a grupos universitarios y seis a centros o entidades externas al sistema universitario.

En esta modalidad, la USC recibirá 8,58 millones; la UVigo, 4,92 millones; y la UDC, 3,28 millones. A ellos se añaden 2,41 millones para centros del CSIC y para el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. Las ayudas individuales para estos grupos oscilan, con carácter general, entre los 220.000 y los 420.000 euros, repartidos a lo largo de cuatro ejercicios.

La segunda línea respalda a los grupos con potencial de crecimiento, equipos que todavía no han alcanzado el grado de consolidación de los anteriores pero que presentan capacidad para mejorar su producción y competitividad. En este apartado se conceden 53 ayudas, dotadas con 5,52 millones. Las universidades reciben 4,52 millones y las restantes entidades científicas, cerca de un millón.

La tercera modalidad financia proyectos dirigidos por personal investigador con trayectoria excelente. Son un total de 41 ayudas por 4,12 millones, de las cuales 34 se desarrollarán en las universidades públicas y siete en institutos sanitarios o centros del CSIC. La gran mayoría corresponde a investigadores emergentes. Solo una ayuda figura en la línea de trayectoria consolidada: la concedida a Sara Varela González, de la Universidade de Vigo, por 200.000 euros.

Otros organismos

Además de las universidades, la resolución beneficia a centros como el Instituto Español de Oceanografía de Vigo y A Coruña, el Instituto de Investigaciones Marinas, la Misión Biológica de Galicia y las fundaciones de investigación sanitaria de Santiago, A Coruña y Galicia Sur. En conjunto, estas entidades reciben 22 ayudas y algo más de 4,18 millones de euros.

El reparto tiene carácter plurianual. En 2026 se librarán unos 7,28 millones, mientras que las mayores anualidades llegarán en 2027 y 2028, con alrededor de 7,7 y 7,6 millones, respectivamente. La financiación irá descendiendo en 2029 y concluirá en 2030 con los últimos pagos de los proyectos de excelencia.

La resolución deja, además, siete grupos universitarios en lista de suplentes. Son solicitudes de la modalidad de grupos de referencia competitiva que lograron al menos 60 puntos, pero que no pueden financiarse inicialmente por falta de crédito. Podrían recibir la ayuda si la Secretaría Xeral de Universidades amplía la partida disponible.

Las entidades beneficiarias disponen ahora de diez días hábiles para aceptar la subvención y, cuando sea necesario, adaptar sus presupuestos a las cantidades finalmente concedidas. Los fondos universitarios se cargarán al Plan gallego de financiación universitaria vigente y, a partir de 2027, al nuevo modelo que se apruebe para los ejercicios siguientes.