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Audasa engorda su hucha: sus beneficios netos suben a 45,9 millones, un 3,1% más, con 61 millones de viajes

La AP-9 registró en el primer semestre de 2026 un tráfico medio diario de 26.833 vehículos, un 3,15% más que en el mismo período del año anterior

El volumen de negocio de la concesionaria se eleva a los 108 millones, un 0,86% más

Peaje de la AP-9 en Curro, Barro.

Peaje de la AP-9 en Curro, Barro. / GUSTAVO SANTOS

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R. V.

Audasa sigue engordando su hucha. Según las cuentas remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la concesionaria de la AP-9 alcanzó un volumen de negocio de 108 millones de euros en el primer semestre de 2026, un +0,86%, y un beneficio neto de 45,9 millones, un 3,1% más con respecto al mismo periodo del año anterior.

El tráfico en la AP-9 registró 61 millones de viajes con un ticket medio de 3,01 euros por desplazamiento en el segmento de turismos. La Intensidad Media Diaria (IMD) total subió a 26.833 vehículos, un 3,15% más en comparación con los 26.014 del primer semestre de 2025, mientras que la IMD de peaje aumentó un 2,81% hasta alcanzar los 23.709 vehículos.

Del volumen de negocio, 106 millones corresponden a peajes y el resto a ingresos por áreas de servicio. El 81% de los conductores han abonado su servicio con el sistema de telepeaje, frente al 4,2% que han optado por el pago en efectivo.

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Durante la primera mitad de 2026, los usuarios de la autopista AP-9 obtuvieron un ahorro acumulado de 43,8 millones de euros. De este importe, 31,7 millones de euros correspondieron a bonificaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMS), 5,5 millones a descuentos comerciales del 25% aplicados directamente por la sociedad y 6,6 millones a peajes en sombra.

Fuente: Faro de Vigo

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