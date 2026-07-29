El golpe de una ola deja inconsciente a un joven en la playa de A Frouxeira, en Valdoviño
El bañista sufrió un golpe en el cuello que le provocó dificultades para mover los brazos
Un joven que se encontraba en la tarde de este martes en la playa de A Frouxeira, en Valdoviño, fue derribado por la fuerza de una ola, que lo dejó inconsciente de forma momentánea. Debido al golpe, el bañista sufrió lesiones en la zona del cuello y tenía dificultades para mover los brazos al recobrar el conocimiento después de ser atendido por el equipo médico.
Sobre las 19.30 horas, la central de atención a las emergencias de Galicia 112 recibió varias llamadas de particulares y los socorristas de la playa para alertar de la situación. Según las primeras informaciones, todo apunta a que fueron familiares y surfistas de la zona los que sacaron al joven del agua.
En el operativo desplegado, participaron Policía Local, Urgencias Sanitarias de Galicia 061 y los socorristas del arenal. También fue informado el personal de Salvamento Marítimo y el servicio de Guardacostas de Galicia, aunque el joven bañista ya se encontraba en la orilla cuando llegaron los agentes.
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