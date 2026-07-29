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El golpe de una ola deja inconsciente a un joven en la playa de A Frouxeira, en Valdoviño

El bañista sufrió un golpe en el cuello que le provocó dificultades para mover los brazos

Playa de A Frouxeira, en Valdoviño.

Playa de A Frouxeira, en Valdoviño. / LOC

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RAC

Un joven que se encontraba en la tarde de este martes en la playa de A Frouxeira, en Valdoviño, fue derribado por la fuerza de una ola, que lo dejó inconsciente de forma momentánea. Debido al golpe, el bañista sufrió lesiones en la zona del cuello y tenía dificultades para mover los brazos al recobrar el conocimiento después de ser atendido por el equipo médico.

Sobre las 19.30 horas, la central de atención a las emergencias de Galicia 112 recibió varias llamadas de particulares y los socorristas de la playa para alertar de la situación. Según las primeras informaciones, todo apunta a que fueron familiares y surfistas de la zona los que sacaron al joven del agua.

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En el operativo desplegado, participaron Policía Local, Urgencias Sanitarias de Galicia 061 y los socorristas del arenal. También fue informado el personal de Salvamento Marítimo y el servicio de Guardacostas de Galicia, aunque el joven bañista ya se encontraba en la orilla cuando llegaron los agentes.

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