Once comunidades, entre ellas Galicia, «bloquean» el reparto de 150 millones del programa científico María Goyri al no asistir a una reunión con el Gobierno

Once comunidades han «bloqueado» la distribución por el Gobierno de cerca de 150 millones de euros correspondientes a la financiación de 2026 del programa María Goyri para contratar profesorado ayudante doctor de las universidades públicas al no asistir a la Conferencia de Política Universitaria convocada este miércoles, según informan fuentes del Ministerio de Ciencia.

Entre las comunidades que pidieron que se retrasase la Conferencia de Política Universitaria debido a los incendios forestales y que no han participado se incluye Galicia, además de Andalucía, Cantabria, La Rioja, Comunidad Valencia, Extremadura, Madrid, Castilla y León y Baleares. Murcia no se conectó a la reunión y Aragón, tampoco.

Según el Gobierno, la no asistencia de tantas autonomías ha impedido alcanzar el quórum necesario para adoptar el acuerdo para repartir los fondos, ya que el reglamento de la Conferencia establece que, para constituir de forma válida el pleno, se necesita la presencia de la mitad más uno de las comunidades.

Desde el departamento que dirige Diana Morant explican que «no había ningún desacuerdo sobre el reparto y no había ninguna votación política pendiente». Se trataba, señalan, de ratificar un acuerdo que «ya había sido aprobado por unanimidad en la comisión delegada» e iniciar de esta forma un procedimiento administrativo «imprescindible» para transferir los fondos a las autonomías que ahora se retrasarán.

Desde el Ministerio de Educación ha trascendido una comunicación similar. Este miércoles estaba prevista también la celeración de la Conferencia Sectorial de Educación y el departamento dirigido por Milagros Tolón ha denunciado el «boicot» que han protagonizado las comunidades autónomas gobernadas por el PP al encuentro «sin razón objetiva». El reparto de fondos, 31 millones de euros, para FP y al Plan Estratégico de Educación Inclusiva, que iban en el orden del día, «quedan en suspenso» debido, señalan, «a una incomprensible falta de lealtad institucional por parte de algunas comunidades».

Quejas de Ciencia y de Educación

En lo que respecta al Ministerio de Ciencia, este asegura que las comunidades que han decidido no asistir a la reunión «sabían perfectamente que estaban bloqueando el inicio de ese procedimiento», por lo que se retrasa la llegada de 150 millones de euros destinados a financiar los contratos María Goyri. De hecho, la Xunta cuenta con esta financiación porque es una de las novedades que, según anunció este martes, se incorporará al nuevo Plan Galego de Financiamento Universitario 2028-2032. Desde Ciencia, lamentan la «imposibilidad de iniciar un procedimiento administrativo» y advierten que «las consecuencias recaen sobre las propias comunidades y, en última instancia, sobre las universidades públicas y el profesorado beneficiario del programa».

«Cada día de retraso en el inicio del procedimiento reduce el margen disponible para que los fondos lleguen con la agilidad prevista», insisten desde Ciencia, que «ya no puede garantizar que los recursos lleguen a las comunidades autónomas en los plazos inicialmente previstos, una circunstancia que las comunidades ausentes conocían perfectamente cuando decidieron no asistir». No obstante, los fondos «no se pierden».

Por su parte, el departamento estatal de Educación advierte que el Gobierno de España «está volcado en la lucha contra los incendios» y, a pesar de estar «dirigiendo directamente la emergencia» , continúa ejerciendo «con normalidad las responsabilidades que tiene encomendadas para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y el desarrollo de las políticas que afectan al conjunto de la ciudadanía».

Respuesta de la Xunta

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicó, preguntado al respecto, que las comunidades del PP pidieron atrasar las Conferencias por entender que no eran temas de «gran inmediatez» y que la negativa del Gobierno le parece «una rabieta» y «una falta de empatía y de respeto a las comunidades» que integran las Conferencias y que constituyen «la mayoría» de estos foros.

Rodríguez recordó que las comunidades del PP acordaron pedir aplazar unos días los encuentros debido a los incendios. Si bien en Galicia no se da la «situación tan alarmante» sí lo es en otros territorios, lo que incide en que «las prioridades están volcadas en la resolución de los inmensos problemas que generan los incendios forestales tan brutales». Con el «agravante», añadió, de que en el caso de la de Universidades la propia ministra no iba a acudir.

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Asimismo, Rodríguez alegó que otras conferencias sectoriales, «muy relevantes», como la de política fiscal, ya fue aplazada por la misma razón. Sin embargo, desde el departamento dirigido por Milagros Tolón replican que este martes se celebró «con normalidad y sin impedimento» la Conferencia Sectorial de Transportes.

Fuente: Faro de Vigo