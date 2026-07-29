El Parlamento gallego celebra este jueves el pleno extraordinario para debatir el techo de gasto: el BNG y DO ya avanzan su 'no'

El techo de gasto de la Xunta para el próximo año será debatido y sometido a votación en la Cámara autonómica este jueves a las 12.30 horas en un pleno extraordinario. Así lo ha acordado la Junta de Portavoces del Parlamento después de que este lunes el presidente de la comunidad, Alfonso Rueda, anunciase que su Ejecutivo dispondrá de más de 15.000 millones de euros para gastar el 2027, un 5,5% más que en el presente curso.

Tal como era de esperar, el Partido Popular es la única formación política que ha mostrado una actitud favorable a la aprobación de las cifras dadas a conocer este lunes. Con sus votos será suficiente para que salga adelante. "Dará un impulso definitivo a la vivienda y garantizará el mejor Xacobeo de la historia", declaró a los medios de comunicación el portavoz parlamentario popular, Alberto Pazos, quien sacó pecho por un modelo de país basado en "la estabilidad, la solvencia y la creación de empleo".

Tanto el BNG como Democracia Ourensana ya han anunciado que votarán en contra del techo de gasto, mientras que el PSdeG mantiene el misterio hasta el propio debate, si bien se ha mostrado crítico con las prioridades fijadas por la Xunta de cara al próximo año. En este sentido, la diputada del Bloque Olalla Rodil alegó que el incremento previsto "no servirá para dar respuesta a los grandes retos de Galicia, mejorar sus servicios públicos y la calidad de vida de los gallegos".

Así mismo, Rodil denunció que es un instrumento "pernicioso" que hace que el Estado, "sin tener las competencias más costosas e importantes como educación o sanidad, acapare más capacidad de gasto que Galicia", con un marco que los nacionalistas consideran "centralista e injusto". Por su parte, el único parlamentario de Democracia Ourensana, Armando Ojea, tachó el aumento de los fondos de "irrisorio", al tiempo que incidió en que "Ourense va a seguir discriminada".

"La teoría está bien, pero da igual el techo de gasto que apruebes, da igual que tengas unos presupuestos maravillosos si después no los ejecutas", señaló la socialista Lara Méndez. La lucense incidió, además, en que el incremento de los ingresos "no es ningún mérito de la Xunta", ya que "suben porque crece la economía y se recauda más". De este modo, auguró que Rueda acudirá el jueves al Parlamento "con el titular hecho y esperando que nadie lea la letra pequeña" y, advirtió, es ahí donde se centrará su partido.

Consejo de Política Fiscal y Financiera

Así las cosas, antes del pleno sobre el techo de gasto, el Parlamento acogerá una reunión de la Diputación Permanente, prevista para las 10.30 horas, en la que se abordará la petición del BNG para que Rueda comparezca y explique la postura de la Xunta ante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles.

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Será precisamente en ese encuentro del CPFF donde se debata el sistema de financiación propuesto por el Gobierno tras alcanzar un pacto con ERC y que, por el momento, solo respaldan Cataluña y Canarias. Los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el PP han remitido una carta al Ministerio de Hacienda para solicitar el aplazamiento de la reunión, una postura que también comparte el conselleiro gallego de Facenda, Miguel Corgos.

Fuente: El Correo Gallego