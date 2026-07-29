El tiempo en A Coruña: este miércoles continúa la influencia de las altas presiones
El viento de componente oeste dejará nieblas costeras y nubes bajas en el litoral
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
A Coruña seguirá este miércoles bajo influencia de las altas presiones, pero con viento de componente oeste que dejará mucha humedad en forma de nieblas costeras y nubes bajas en el litoral atlántico.
El pronóstico de la Aemet indica intervalos de nubes y claros durante la mañana y apertura de claros durante las horas centrales del día. Ya por la tarde, se espera que aumente la nubosidad para dejar cielos cubiertos.
Las temperaturas sufrirán un moderado descenso y dejarán los termómetros entre los 17º de mínima y los 23º de máxima, mientras que el viento soplará del oeste-noroeste en general flojo.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 17º 23º
- Lugo 16°C 33°C
- Vigo 18°C 25°C
- Ferrol 17°C 25°C
- Santiago 17°C 30°C
- Pontevedra 17°C 26°C
- Ourense 18°C 38°C
- Tráfico blindará las carreteras gallegas con controles de alcohol y drogas: dónde se harán y a qué horas
- El mapa de los 928 positivos en Galicia en solo una semana: la DGT destapa las provincias con más riesgo al volante
- Unas orcas hunden un velero a 1,3 millas de Estaca de Bares, en el norte de la provincia de A Coruña
- Jacobo (36 años, vecino de Vigo) condujo sin carné desde los 15 años y pasó ocho en la cárcel: «Yo tuve suerte, otros no llegan a contarlo»
- Galicia, en rojo por el mal estado de sus vehículos: uno de cada cuatro suspende la ITV
- Neumáticos al límite y marcas blancas, los indicadores de la crisis en los talleres de Galicia
- El tiempo en A Coruña: tiempo estable este domingo con pocas nubes en el cielo
- La Asociación Érguete en Galicia transforma condenas en segundas oportunidades a través de la educación vial