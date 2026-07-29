El tiempo en A Coruña: este miércoles continúa la influencia de las altas presiones

A Coruña seguirá este miércoles bajo influencia de las altas presiones, pero con viento de componente oeste que dejará mucha humedad en forma de nieblas costeras y nubes bajas en el litoral atlántico.

El pronóstico de la Aemet indica intervalos de nubes y claros durante la mañana y apertura de claros durante las horas centrales del día. Ya por la tarde, se espera que aumente la nubosidad para dejar cielos cubiertos.

Las temperaturas sufrirán un moderado descenso y dejarán los termómetros entre los 17º de mínima y los 23º de máxima, mientras que el viento soplará del oeste-noroeste en general flojo.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: