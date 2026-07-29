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El tiempo en A Coruña: este miércoles continúa la influencia de las altas presiones

El viento de componente oeste dejará nieblas costeras y nubes bajas en el litoral

Entrada de la niebla sobre el litoral ayer en A Coruña.

Entrada de la niebla sobre el litoral ayer en A Coruña. / Gus de la Paz

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RAC

A Coruña seguirá este miércoles bajo influencia de las altas presiones, pero con viento de componente oeste que dejará mucha humedad en forma de nieblas costeras y nubes bajas en el litoral atlántico.

El pronóstico de la Aemet indica intervalos de nubes y claros durante la mañana y apertura de claros durante las horas centrales del día. Ya por la tarde, se espera que aumente la nubosidad para dejar cielos cubiertos.

Las temperaturas sufrirán un moderado descenso y dejarán los termómetros entre los 17º de mínima y los 23º de máxima, mientras que el viento soplará del oeste-noroeste en general flojo.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 17º 23º
  • Lugo 16°C 33°C
  • Vigo 18°C 25°C
  • Ferrol 17°C 25°C
  • Santiago 17°C 30°C
  • Pontevedra 17°C 26°C
  • Ourense 18°C 38°C

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