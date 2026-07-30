Galicia blinda su operativo contra el fuego con nuevas aeronaves antes del agosto de mayor riesgo

Históricamente, el mes de agosto es el más complicado de la campaña contra los incendios forestales, más aún si cabe con el recuerdo del pasado verano negro. A dos días de que empiece, Galicia encara las próximas cuatro semanas con un operativo reforzado y con la mirada puesta en evitar que se repitan las imágenes de 2025. Mientras buena parte del Estado español combate grandes fuegos en Castilla y León, en Extremadura, en la Comunitat Valenciana o en Madrid, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quso trasladar este jueves un doble mensaje: confianza en la capacidad del dispositivo gallego y reivindicación de la coordinación entre administraciones públicas como la mejor herramienta para hacer frente a las emergencias.

Lo hizo durante una visita al Centro de Coordinación Central de Defensa contra os Incendios Forestais, en Santiago, donde recibió a una representación de los ochenta profesionales gallegos que participaron de forma voluntaria en las labores de extinción de los incendios de León y Ávila. El presidente del Ejecutivo, acompañado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, y el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, agradeció su "profesionalidad", su "solidaridad" y su disposición para acudir allí donde se les requiera, una ayuda que calificó de "fundamental" porque, recordó, Galicia también ha necesitado apoyo externo en los momentos más críticos.

El presidente de la Xunta, la conselleira do Medio Rural y el director xeral de Defensa do Monte en el Centro de Coordinación Central de Defensa contra os Incendios Forestais. / Xoán Álvarez

Un operativo reforzado para el verano más exigente

Con los brigadistas desplazados ya reincorporados al dispositivo gallego desde este martes, la Xunta afronta el periodo de máximo riesgo con un operativo ampliado. Este año contará con unos 3.000 profesionales dependientes de la Administración autonómica, 175 más que en la campaña anterior, una cifra que supera los 7.000 efectivos si se suman los adscritos a otras administraciones.

A ello se suma un refuerzo de los medios aéreos. De forma escalonada se incorporarán cuatro nuevas aeronaves: dos aviones de carga en tierra, un helicóptero pesado y un avión de coordinación, el primero de estas características con el que contará Galicia y que complementará a los dos helicópteros de coordinación ya existentes. El día 1 de agosto la comunidad contará con ese avión de coordinación y vigilancia, "la tecera de las cuatro incorporaciones", según fuentes de la Consellería do Medio Rural. Para la cuarta, habrá que esperar hasta septiembre.

Rueda insistió en que el dispositivo llega preparado para afrontar los próximos meses, aunque evitó lanzar un mensaje triunfalista. "No hay que bajar la guardia en absoluto", advirtió, al recordar que todavía quedan por delante agosto, septiembre e incluso octubre, meses en los que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cuestión de horas.

Más tecnología para detectar antes los incendios

El Gobierno gallego también confía en la tecnología para reducir los tiempos de respuesta. El presidente recordó que el objetivo sigue siendo el mismo: "detectar, llegar y apagar" cuanto antes. Para ello, el operativo dispone ya de 240 cámaras repartidas por los montes gallegos capaces de detectar actividades potencialmente incendiarias y de un nuevo sistema de avisos que agiliza la movilización de las brigadas.

Además, la aplicación móvil ALume, puesta en marcha esta campaña para facilitar la colaboración ciudadana, acumula ya 7.000 descargas y ha generado más de 200 avisos, algunos de ellos determinantes para localizar conatos antes de que evolucionasen a grandes incendios. "La colaboración ciudadana es fundamental", subrayó Rueda, que animó a seguir utilizando tanto esta herramienta como los teléfonos de emergencia 085 y 112 para comunicar cualquier incidencia.

En ese contexto, Rueda puso como ejemplo la respuesta desplegada en los incendios registrados durante las últimas semanas en el resto del Estado. Tras conversar el miércoles con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que la coordinación entre comunidades autónomas y el Gobierno central fue "buena", algo que consideró "de agradecer".

"La gente lo que espera cuando se ve en situaciones tremendas es que los medios actúen coordinadamente. Nadie va a preguntar de quién es esa motobomba o de quién es ese helicóptero; lo que quieren es que actúen de forma eficaz", afirmó. "Ojalá esa misma coordinación se dé siempre", añadió, al tiempo que criticó a quienes, incluso en una emergencia de este calibre, "intentan crispar" el debate político.

Las ayudas de 2025, "prácticamente todas abonadas"

Preguntado por los medios de comunicación sobre las quejas de algunos vecinos afectados por los incendios del verano pasado en la provincia de Ourense, que denuncian retrasos en los abonos de las ayudas autonómicas, el presidente aseguró que las subvenciones para viviendas "llegaron", salvo en aquellos expedientes pendientes de completar "algún trámite" administrativo.

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Defendió que la Xunta realizó "un buen trabajo" en la recuperación de las zonas afectadas y se comprometió a completar cualquier actuación que aún esté pendiente. "La imagen que algunos quieren transmitir de que nada se hizo y todo sigue igual no es cierta. Los primeros que lo saben son los que viven allí", concluyó.

Fuente: El Correo Gallego