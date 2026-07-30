El PP aprueba en solitario el techo de gasto en el Parlamento entre reproches de la oposición por unas cuentas "que no cuadran"

El Parlamento de Galicia aprobó este jueves, con los votos a favor tan solo del Partido Popular, quien ostenta la mayoría en la Cámara, el techo de gasto para el próximo año, paso necesario para la elaboración de los presupuestos. Todos los partidos de la oposición, BNG, PSdeG y Democracia Ourensana, se posicionaron en contra, tal como algunos de ellos ya habían avanzado, en un pleno en el que el diseño del nuevo modelo de financiación autonómica fue el gran protagonista.

Las cifras fueron presentadas ya este lunes por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo. El límite de gasto para el 2027 se situará, así las cosas, en los 15.022 millones de euros, lo que se traduce en un incremento del 5,5 % con respecto al ejercicio presente.

«Galicia comparte la necesidad de unas nuevas reglas fiscales pero adaptadas a cada comunidad y su desempeño fiscal». Con esas palabras inició Corgos una intervención en la que sacó pecho por la «estabilidad política de Galicia, que supone una ventaja diferencial con respecto al Gobierno central». «Mientras nosotros llevamos más de un mes trabajando en las cuentas del año 2027, ellos siguen con los presupuestos de 2023», añadió.

En su turno de palabra, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acusó al titular de Facenda de llevar a cabo «un ejercicio de triunfalismo, lejos de la realidad». El techo de gasto aprobado hoy en el Parlamento retrata para los nacionalistas «a un PP que quiere tapar su incompetencia». «Las cuentas no nos cuadran. El aumento que prevé la Xunta no llega ni para recuperar la inversión perdida en Atención Primaria en los últimos 17 años», zanjó.

Por su parte, el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, llamó a ver las cifras presentadas por el Ejecutivo gallego «de manera global». «Más del 80 % de esos fondos vienen de las arcas de Estado», expuso.

Consejo de Política Fiscal y Financiera

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aplazada hasta el 4 de septiembre tras una petición de las comunidades gobernadas por el PP, centró parte de las intervenciones. Corgos instó, en un primer momento, al Gobierno central a trabajar en un «cambio de rumbo» de su propuesta de financiación autonómica, así como a remitir «la documentación solicitada que todavía no entregada».

Al igual que en otras ocasiones, abogó porque el nuevo sistema de financiación se diseñe «con una participación real y multilateral desde el inicio de todas las comunidades». Las prioridades de Galicia, puntualizó, «no pasan por aceptar una propuesta que rebaja el peso de la dispersión y el envejecimiento» poblacional, dos factores «clave» a la hora de determinar el coste de la prestación de servicios públicos como la educación o la sanidad y de otras políticas sociales.

Sobre esta cuestión, Pontón remarcó que, «ante un tema tan importante, no tenemos ni una línea sobre qué defiende la Xunta». «Lo único que tienen es ese argumentario que les mandan desde Génova, ¿quién manda en el PP, Feijóo o Ayuso desde el ático?», cuestionó, entre aplausos de la bancada nacionalista. Así, reiteró que su formación no está de acuerdo con la propuesta de financiación del Gobierno central, ya que «queremos que Galicia tenga la llave de su dinero».

Besteiro, por su parte, consideró que el presidente de la Xunta debería haberse subido hoy al atril de la Cámara autonómica «a explicar cuál es su planteamiento para la financiación». «Es el momento de decidir, pero lo que tenemos es silencio. No sabemos cuál es su modelo, si existe o si está consensuado con otras comunidades del PP», prosiguió, al tiempo que pidió explicaciones sobre por qué la Xunta no quiere aceptar lacondonaciónn de la deuda, una cuestión sobre la que también preguntó el BNG.

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El único diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, justificó su ‘no’ al techo de gasto echando mano de un informe reciente de la Federación de construtores en el que, según explicó, la inversión pública autonómica en la provincia de Ourense en lo que va de año «no llega a los 10 millones», frente a los «más de 200 millones licitados en A Coruña». «Se constata, así, la discriminación de la Xunta a Ourense. El Gobierno gallego prioriza el litoral», zanjó.

Fuente: El Correo Gallego