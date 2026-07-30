La Xunta declara toda Galicia en emergencia cinegética para frenar la expansión del jabalí

La Xunta ha declarado por primera vez la emergencia cinegética temporal en todo el territorio gallego para tratar de contener una población de jabalí que causa daños crecientes en los cultivos, multiplica los riesgos en las carreteras y cada vez se adentra con mayor frecuencia en los entornos urbanos. Este escenario entrará en vigor este viernes y se mantendrá hasta el 31 de julio de 2027, abarcando toda la temporada de caza 2026-2027.

La decisión supone un cambio de escala. La Consellería de Medio Ambiente había recurrido a esta figura excepcional en 2019, 2021, 2023, 2024 y 2025, pero hasta ahora la aplicaba únicamente en determinadas comarcas. En esta sexta declaración —publicada hoy en el Diario Oficial de Galicia (DOG)—, la emergencia se generaliza a las cuatro provincias y alcanza los terrenos de régimen cinegético especial, las zonas libres de caza y, como novedad, las explotaciones cinegéticas comerciales de caza mayor.

El diagnóstico que realiza la Xunta parte de que las disposiciones especiales de control utilizadas durante los últimos años no han conseguido contener el problema. «A pesar de la implementación de estas medidas, se ha detectado un incremento en los últimos años y de manera exponencial de las afecciones ocasionadas por esta especie, principalmente a los cultivos, así como un incremento en la accidentalidad del tráfico. La situación actual es pues indicativa de la existencia de unas circunstancias especiales con carácter generalizado en la provincia, por lo que se considera prioritario insistir en la adopción de medidas que permitan agilizar los mecanismos instaurados para el control de esta especie cinegética, conducentes a minorar sus densidades y poblaciones», se recoge en cada una las resoluciones publicadas en el DOG para cada provincia.

«Se ha constatado que la especie provoca múltiples daños en la agricultura y accidentes de tráfico, siendo un problema adicional la presencia cada vez más habitual de jabalíes en las zonas periurbanas. Asimismo, una elevada población de jabalíes favorecería el risco de dispersión de ciertas enfermedades, como la peste porcina africana, dificultando su erradicación en un momento dado», se detalla también como una de las causas de este nuevo frente abierto contra los cerdos salvajes.

Durante la vigencia de la emergencia podrán abatirse o capturarse jabalíes de ambos sexos sin límite de ejemplares. Las actuaciones deberán dirigirse prioritariamente hacia las hembras adultas y subadultas, con el objetivo de reducir la capacidad reproductiva de la población. También se podrá autorizar la captura de crías y de hembras acompañadas de crías, aunque estos casos requerirán un permiso especial de la Dirección General de Patrimonio Natural.

La medida no sustituye a la temporada ordinaria ni a los controles por daños, sino que los amplía y agiliza. Entre el 15 de agosto de 2026 y el 28 de febrero de 2027 podrán realizarse actuaciones no incluidas inicialmente en los planes anuales de aprovechamiento de los tecores, previa comunicación a la Administración. En los terrenos de régimen cinegético especial, las modalidades autorizadas para el jabalí podrán practicarse todos los días de la semana.

La emergencia permite también recurrir a aguardos y esperas diurnas o nocturnas, recechos, batidas y capturas en vivo mediante dispositivos específicos, con posterior sacrificio de los animales. Fuera del periodo hábil podrán autorizarse además desencames con perros atraillados y batidas disuasorias sin armas cuando existan daños reiterados, riesgos para el tráfico o razones sanitarias. Las resoluciones abren asimismo la puerta al uso excepcional de visores con amplificación electrónica de luz, fuentes luminosas y detectores de paso o presencia.

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La declaración de emergencia cinegética podrá suspenderse antes de julio de 2027 si desaparecen las causas que la motivaron. De momento, la Xunta adopta la medida más extensa desde que comenzó a utilizar este instrumento: toda Galicia queda bajo un régimen excepcional porque el jabalí ha dejado de ser un problema localizado. La emergencia confirma que su expansión ha desbordado el marco de las actuaciones comarcales aplicadas hasta ahora.