Xunta y universidades pactan una nueva PAU con «muchas más garantías»

Galicia tendrá una nueva selectividad que reflejará «mejor» la preparación del alumnado gallego y que dará «más seguridad al proceso». Así lo proclaman desde la Consellería de Educación este jueves en un comunicado en el que anuncian un pacto con las tres universidades públicas gallegas para abordar una reforma que ya estaba prevista por la Administración gallega, pero cuya necesidad se enfatizó después de que durante la prueba de acceso a la universidad del pasado mes de junio se registraran denuncias relacionadas con errores en dos exámenes, los de Historia de España y de Dibujo Técnico.

Hace un mes arrancaba un proceso para sentar las bases de lo que será el examen en los próximos años, con cambios que comenzarán a aplicarse ya en la próxima convocatoria y otros que tendrán que esperar un poco más, relacionados tanto con el proceso de elaboración de las pruebas, para las que se contará con una base de preguntas y una mayor participación del profesorado de secundaria, que la reclamaba, como con la supervisión para que puedan evitarse situaciones como las de la convocatoria ordinaria, que, según la Xunta, supusieron un «carrusel» de incidencias.

Poco más de un mes después de las fricciones entre la Consellería de Educación y las universidades públicas por la gestión que hizo la CiUG, que se encarga del proceso, de la PAU, se materializa un acuerdo que, como explicó este jueves el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, busca «la mayor coodinación para garantizar que las pruebas sean adecuadas al nivel y contenidos del currículo de Bachillerato», en referencia a quejas de docentes de secundaria que cuestionaban la dificultad de algunas preguntas, «y que se corrijan con criterios que reflejen la buena preparación del alumnado gallego».

Más seguridad

«Es un diseño que va a dar más seguridad al alumnado, va a generar más igualdad, va a posibilitar una mayor implicación del profesorado de secundaria y va a delimitar las funciones, las responsabilidades y las características de todas las personas que participan en este proceso», incidió Rodríguez, para quien la rúbrica de este jueves sienta las bases de «un nuevo modelo, más seguro, más coherente, más igualitario y que haga posible evitar cualquier tipo de controversia o problema».

Todas las partes implicadas, desde la Xunta a los rectorados, coinciden en que el sistema tenía «margen de mejora». Así, la rectora de Vigo, Carmen García Mateo, subraya que los trabajos han incidido en que haya «un equilibrio» entre «garantizar una custodia de altas garantías» de los test y el evitar que contengan errores.

Su homóloga de Santiago, Rosa Crujeiras, también abunda en que el sistema «supone muchas más garantías para todas las pares» y Ricardo Cao, responsable de la Universidade da Coruña, resalta que la reforma no aparta a la CiUG, como se temían desde las universidades, sino que la sitúa en un «papel central, como viene teniendo» y debería mantenerse «en el futuro».

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En la reforma la Xunta se arroga una mayor presencia, un «rol más activo», como dijo el conselleiro en su momento, pero compartirá la responsabilidad de delimitar las directrices generales de los exámenes (contenidos «adecuados», nivel de dificultad...) con los tres representantes de las universidades.