Rescatan en helicóptero tras un operativo de cuatro horas a una turista francesa que se lesionó en el Monte Pindo

Un fuerte operativo fue movilizado este viernes en el Monte Pindo, en Carnota, para rescatar a una turista francesa que se había lesionado durante una ruta de senderismo por el macizo en compañía de otras tres personas.

La mujer se había lesionado en una pierna, por lo que no podía seguir caminando, pero estas cuatro personas no se habían perdido.

Fueron ellos mismos quienes hicieron la llamada de auxilio a Emergencias en torno a las dos de la tarde. Se encontraban en un lugar de difícil acceso, en la zona conocida como A Cova da Xoana, hasta la que habían descendido desde A Moa.

El 112-Galicia movilizó un amplio operativo en el que participaron dos efectivos del GES de Muros y tres bomberos de Cee, que caminaron durante una hora unos doce kilómetros para poder llegar a los senderistas en apuros.

La primera complicación era encontrar la zona más adecuada para acceder hasta ese punto. Para ello, contaron con la valiosa colaboración de un agente de la Policía Local de Carnota, gran conocedor del Monte Pindo, que les aconsejó el mejor itinerario... dentro de lo posible. Y es que se trataba de un punto de abundante vegetación y con un gran desnivel.

Una vez allí pidieron al 112 que enviase el helicóptero Pesca-I, dada la imposibilidad de evacuar por tierra a la accidentada. Finalmente, el rescate concluyó con éxito cuatro horas después del aviso (a las seis de la tarde).

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Los otros tres senderistas empezaron a descender el Monte Pindo antes incluso de que los equipos de emergencias acabasen de recoger los materiales.

Fuente: El Correo Gallego