Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La cuarta ronda esperaIndra construirá en As PontesLa mudanza de los FrancoHabla la hija de Pepín de la LejíaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Rescatan en helicóptero tras un operativo de cuatro horas a una turista francesa que se lesionó en el Monte Pindo

La mujer se encontraba junto a otros tres senderistas en una zona de difícil acceso

Los efectivos de emergencias caminaron 12 kilómetros durante una hora hasta llegar al lugar

Momento en el que la senderista es evacuada en helicóptero.

Momento en el que la senderista es evacuada en helicóptero. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Suso Souto

Carnota

Un fuerte operativo fue movilizado este viernes en el Monte Pindo, en Carnota, para rescatar a una turista francesa que se había lesionado durante una ruta de senderismo por el macizo en compañía de otras tres personas.

La mujer se había lesionado en una pierna, por lo que no podía seguir caminando, pero estas cuatro personas no se habían perdido.

Fueron ellos mismos quienes hicieron la llamada de auxilio a Emergencias en torno a las dos de la tarde. Se encontraban en un lugar de difícil acceso, en la zona conocida como A Cova da Xoana, hasta la que habían descendido desde A Moa.

El 112-Galicia movilizó un amplio operativo en el que participaron dos efectivos del GES de Muros y tres bomberos de Cee, que caminaron durante una hora unos doce kilómetros para poder llegar a los senderistas en apuros.

La primera complicación era encontrar la zona más adecuada para acceder hasta ese punto. Para ello, contaron con la valiosa colaboración de un agente de la Policía Local de Carnota, gran conocedor del Monte Pindo, que les aconsejó el mejor itinerario... dentro de lo posible. Y es que se trataba de un punto de abundante vegetación y con un gran desnivel.

Una vez allí pidieron al 112 que enviase el helicóptero Pesca-I, dada la imposibilidad de evacuar por tierra a la accidentada. Finalmente, el rescate concluyó con éxito cuatro horas después del aviso (a las seis de la tarde).

Noticias relacionadas

Los otros tres senderistas empezaron a descender el Monte Pindo antes incluso de que los equipos de emergencias acabasen de recoger los materiales.

Fuente: El Correo Gallego

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tráfico blindará las carreteras gallegas con controles de alcohol y drogas: dónde se harán y a qué horas
  2. El mapa de los 928 positivos en Galicia en solo una semana: la DGT destapa las provincias con más riesgo al volante
  3. Unas orcas hunden un velero a 1,3 millas de Estaca de Bares, en el norte de la provincia de A Coruña
  4. Jacobo (36 años, vecino de Vigo) condujo sin carné desde los 15 años y pasó ocho en la cárcel: «Yo tuve suerte, otros no llegan a contarlo»
  5. Galicia, en rojo por el mal estado de sus vehículos: uno de cada cuatro suspende la ITV
  6. El golpe de una ola deja inconsciente a un joven en la playa de A Frouxeira, en Valdoviño
  7. Neumáticos al límite y marcas blancas, los indicadores de la crisis en los talleres de Galicia
  8. La Asociación Érguete en Galicia transforma condenas en segundas oportunidades a través de la educación vial

Cuatro editoriales gallegas alertan de "crisis" del libro por "impagos acumulados" del Consorcio Editorial Galego

Cuatro editoriales gallegas alertan de "crisis" del libro por "impagos acumulados" del Consorcio Editorial Galego

Rescatan en helicóptero tras un operativo de cuatro horas a una turista francesa que se lesionó en el Monte Pindo

Alcohol y drogas al volante: los datos que sitúan a Galicia en el mapa negro

Alcohol y drogas al volante: los datos que sitúan a Galicia en el mapa negro

Controles de Tráfico en Galicia: un tercio de las pruebas por consumo de drogas da positivo

Convocadas más de un centenar de plazas de Policía Local en 40 municipios gallegos: estos son los posibles destinos

Convocadas más de un centenar de plazas de Policía Local en 40 municipios gallegos: estos son los posibles destinos

Hallan sin vida a la joven de 24 años desaparecida en Lugo tras 10 días de búsqueda

Muere un conductor tras estrellarse contra el muro de una casa en A Pobra do Caramiñal

Muere un conductor tras estrellarse contra el muro de una casa en A Pobra do Caramiñal

Los brigadistas gallegos vuelven del infierno de León: "Había momentos en los que el fuego ya estaba fuera de nuestra capacidad"

Los brigadistas gallegos vuelven del infierno de León: "Había momentos en los que el fuego ya estaba fuera de nuestra capacidad"
Tracking Pixel Contents